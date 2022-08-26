當百老匯碰上台灣 紐約客感受寶島觀光風情

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紐約布萊恩公園百老匯活動25日以「寶島慢播」5分鐘選粹暖場，旅美編舞家熊婕（左）和小提琴家蕭又維登台演出。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年8月26日

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（中央社記者尹俊傑紐約25日專電）為吸引國際旅客疫後訪台，交通部觀光局駐紐約辦事處今天在一項百老匯活動設置攤位，並由旅美藝術表演者登台呈現「寶島慢播」歌舞選粹，充分展現台灣獨特風情。

鄰近時報廣場的布萊恩公園百老匯活動（Broadway in Bryant Park）讓紐約客在夏日午間偷閒，免費欣賞百老匯熱門作品曲目，向來是紐約最受歡迎的戶外表演活動之一。上千名民眾齊聚草坪，享受歌舞表演，為台灣營造絕佳曝光機會。

今天的暖場節目為「寶島慢播」5分鐘選粹。旅美編舞家熊婕、小提琴家蕭又維應觀光局邀請，重新演繹經典歌謠「望春風」與「港都夜雨」，結合現代舞、街舞、國際標準舞和台灣民俗舞等元素，用輕鬆詼諧的舞蹈音樂形式呈現。

這項歌舞演出6月曾在紐約公演，這次稍作改編，且融入極具代表性的珍珠奶茶、小籠包道具，讓演出更具有台灣味道。

熊婕演出後受訪表示，一開始演出很緊張，不知道台下觀眾有何迴響。期間聽到一些笑聲，知道引起共鳴，當下覺得表演的魂又回來了。

觀光局駐紐約辦事處在公園入口附近設置攤位，提供旅遊諮詢、書法書籤、台灣特有動植物紋身貼紙，並贈送自行車旅遊明信片、扇子，推廣台灣文化、生態、樂活等多元主題旅遊。

駐紐約辦事處長李光章說，這項百老匯活動深受紐約民眾喜愛，人潮眾多，是宣傳台灣觀光的絕佳機會。台灣是觀光資源豐富、文化多元、友善且安全的國度，希望更多旅客在台灣鬆綁邊境管制後赴台觀光。

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觀光局駐紐約辦事處主任溫佳思表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行使民眾旅遊偏好朝安全、戶外、獨特及永續發展。台灣被譽為北半球生態系縮影，文化兼容並蓄，美食聞名國際，戶外活動多樣，民眾又十分友善，符合民眾疫後旅遊需求，是旅遊亞洲的首選目的地。

除布萊恩公園百老匯活動外，觀光局28日也將在美國職棒大聯盟紐約大都會台灣日（Mets Taiwan Day）期間設置推廣攤位，為台灣疫後觀光爭取客源。（編輯：馮昭）1110826

紐約布萊恩公園百老匯活動讓民眾在夏日午間偷閒，免費欣賞百老匯熱門作品曲目，向來是紐約最受歡迎的戶外表演活動之一。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年8月26日

觀光局駐紐約辦事處25日在布萊恩公園宣傳，主任溫佳思（左起）、華航紐約分公司總經理武志厚、駐紐約辦事處長李光章及旅美藝術表演者熊婕、蕭又維合影。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年8月26日