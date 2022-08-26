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農水署新進人員甄試 錄取率7.5%

2022/8/26 12:04
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（中央社記者吳欣紜台北26日電）農委會新進農田水利事業人員甄試將於明天舉行，農田水利署今天表示，4個考區共3466人報名，預計錄取261名各類科職員，平均錄取率約7.5%。

農田水利署灌溉管理組織新進農田水利事業人員原則2年舉辦一次甄試，今年同往年採分管理處報名分管理處錄取方式，農田水利署轄下17個管理處總計招募261名職員，其中以嘉南管理處招募人數58名為最多，其次為彰化管理處40名。

根據統計，這次甄試報考人以大學學歷者最多，有2474名，占比71%，博士學位者有6名，碩士學位者有537名；報考者年齡集中在21歲至40歲，占比78%，56歲至60歲者有26名，超過60歲者有6名；而男性與女性報名比例分別約為43%及57%。

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農田水利署說明，這次甄試將於29日公布試題與選擇題答案，9月29日開放網路甄試成績查詢，預定於10月7日放榜，這次甄試錄取人員，將由各管理處依甄試成績依序進用。

農田水利署也提醒，應考人應依簡章規定攜帶有效期間內具本人照片的雙證件正本，並依甄試入場通知書指定時間及地點應試，未攜帶指定雙身分證件正本者或僅攜帶單一證件正本者不得入場應試。（編輯：陳政偉）1110826

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