玩轉學校金門辦營隊 300學童遊戲中認識世界

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北26日電）社會企業「玩轉學校」和金門縣教育處合作舉辦11梯次暑期營隊，約300名學童參與，在遊戲中探討觀光、古厝保留，也透過扮演國際領袖，探討俄烏戰爭、全球熱浪等世界議題。

玩轉學校發出新聞稿，8月舉辦的11梯次營隊，是金門在地最大的營隊合作案，今天正式落幕。主題配合金門縣府「全球思考‧在地行動‧創新思維無國界」的國際教育方針，啟發在地認同，並進而培養國際觀，認識家鄉也認識世界。

金門曾長期為戰地前線，玩轉學校引進教育行動家韓特（John Hunter）設計的「世界和平遊戲」，讓學生扮演各陣營的國際領袖，在遊戲中不斷討論、協商，解決沒有標準答案的國際議題，包括俄烏戰爭、全球熱浪等現正發生的重大時事。

營隊也安排學生參訪水頭聚落，深入了解金門特色閩南式古厝，進而探討觀光、古厝保留等深度議題。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

玩轉學校共同創辦人黎孔平表示，金門縣府的國際教育方針，除了培養國際視野外，更培注重永續發展思維。玩轉學校持續與企業及政府合作，推動國際教育、企業社會責任、永續教育，希望號召社會將影響力深入台灣學子，培養下一代積極面對國際與在地的永續精神。

金門教育處長黃雅芬表示，國際教育絕不只有課程上改變，也要透過各種教育活動與營隊，帶著孩子身體力行。未來將持續推動更多國際教育活動，讓在地學子擁有前瞻未來的能力。（編輯：管中維）1110826