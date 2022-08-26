兒童畫展結緣 南非駐台代表再訪藝教館

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南非駐台代表安德生（Hugh Graham Anderson）（左）日前再度參訪台灣藝術教育館，盼透過兒童畫跨越國界，讓台灣和南非有進一步合作機會。圖為藝教館長李泊言（右）致贈梁丹丰作品複製畫給安德生。（台灣藝術教育館提供）中央社記者陳至中傳真 111年8月26日

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（中央社記者陳至中台北26日電）繼7月底世界兒童畫展後，南非聯絡辦事處代表安德生（Hugh Graham Anderson）近日再度參訪台灣藝術教育館，期盼透過兒童畫跨越國界，讓台灣和南非有進一步合作的機會。

台灣藝術教育館今天發布新聞稿，7月底舉辦的第53屆世界兒童畫展，頒獎典禮有13國公使與會，其中南非聯絡辦事處代表安德生於8月19日再度拜訪藝教館，在館長李泊言帶領下，參觀「夢境漫遊-繪本藝術展」。

安德生透過藝教館指出，在兒童畫展中觀察到台灣許多老師在藝術教育無私的付出，讓他非常感動。欣賞近年南非兒童參展的作品後，他更表態會全力協助徵畫活動，期待未來能將更多南非小朋友的作品分享到世界，讓台灣更認識南非，也讓南非更了解台灣。

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安德生參觀繪本藝術展時，仔細聆聽每一本繪本故事的涵義與整體展場互動體驗設計的概念。他尤其喜歡繪本「午夜遊樂園」的內容，看到動物在午夜出沒，開啟歡樂的派對時光，當中的創意及想像力非常生動有趣。

藝教館指出，透過世界兒童畫展的結緣，讓台灣與南非牽起特殊的緣分，相信未來在這樣的基礎上，更能深化彼此情誼，透過更多小朋友畫作參展，將世界的美麗分享給更多的人。（編輯：管中維）1110826