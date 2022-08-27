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幼時撿寶特瓶 家扶自立青年翻轉人生成助養人

2022/8/27 12:48（8/27 13:16 更新）
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家扶基金會27日舉辦金扶獎頒獎典禮，表揚5名曾獲家扶幫助的傑出自立青年，能源工程師盧明德（右2）是其中一名，家扶基金會特別安排扶助盧明德18年的認養人張鎮在（左1）擔任神秘嘉賓，兩人開心合影。中央社記者吳欣紜攝 111年8月27日
家扶基金會27日舉辦金扶獎頒獎典禮，表揚5名曾獲家扶幫助的傑出自立青年，能源工程師盧明德（右2）是其中一名，家扶基金會特別安排扶助盧明德18年的認養人張鎮在（左1）擔任神秘嘉賓，兩人開心合影。中央社記者吳欣紜攝 111年8月27日
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（中央社記者吳欣紜台北27日電）自立青年盧明德出生弱勢家庭，幼時上山採藥草、撿寶特瓶養家，還曾跟弟弟躲在水塔裡只為了不被催繳運動服費，他受家扶幫助後如今成為能源工程師，也成助養人讓愛傳承。

家扶基金會今天上午舉辦金扶獎頒獎典禮，表揚5名曾獲家扶幫助的傑出自立青年，能源工程師盧明德是其中一名。

盧明德是家中長子，有7個弟妹，一家10口都仰賴父親山上採草藥才能勉強養活，當時母親僅能用一包新台幣9元白麵條餵飽一家人，而他兒時下課時也會跟著父親去掩埋場撿廢棄物，假日則會去海邊拾取寶特瓶維持家中生計。

由於家中經濟狀況不好，盧明德也曾為了逃避學校催繳運動服費，和弟弟躲在乾枯水塔裡，但不畏懼弱勢挑戰，盧明德努力爭取獎學金念大學、碩博士，期間研究「太陽能材料」，畢業後進入工研院「再生能源」產業，榮獲多項專利，更在2019年獲得工研院傑出研究獎銀牌獎，成就斐然。

盧明德在小四時，大妹的班導發現他們家境困苦、引介家扶資源，讓盧明德第一次接觸了家扶這個機構。

他今天接受媒體聯訪時指出，自己小時候對家扶沒有概念，直到上了大學、參加許多社團後，才理解家扶的助人不只是金錢上的幫助、更多的是心靈的支持；感念這份心情，盧明德出社會後也成為助養人，希望讓愛傳承下去。

在今天頒獎典禮中，家扶基金會也安排了扶助盧明德18年的認養人張鎮在擔任神秘嘉賓，讓兩人得以相見，盧明德感念的說，如果沒有張鎮在18年來不離不棄的協助，不會有今天的他。

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而張鎮在也表示，看到盧明德的成就讓他非常開心，「除了愛，最美麗的就是幫助」，他謙虛的說，「自己幫助的真的太少了」，希望以後有機會可以幫助更多孩子。

家扶基金會執行長周大堯表示，家扶72年來已陪伴50萬名國內外貧困兒童成長自立，這些孩子自立後，都會懷抱感恩之心回到家扶成為認養人、捐款人，這也是家扶扶幼工作傳承不息的原動力，今天表揚的傑出自立青年就是啟動愛的循環最佳典範，期盼藉由這些故事，激勵同處困境的年輕學子，讓這股愛的力量繼續傳承下去、循環不息。（編輯：陳政偉）1110827

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