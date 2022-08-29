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未絕育比特犬仍有418隻 屏東補助延長至10月底

2022/8/29 13:53
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（中央社記者李卉婷屏東29日電）屏東縣目前已辦理寵物登記比特犬數量有620隻，其中未絕育仍有418隻。考量飼主實際需求，延長補助期間至10月底，飼主可攜帶比特犬至合約動物醫院辦理絕育並申請經費補助。

屏東縣政府農業處今天新聞稿表示，111年度已寵物登記比特犬絕育補助活動原定期限至7月25日，考量飼主實際需求，延長補助期間至10月31日止。

期間內飼主可攜帶比特犬至合約動物醫院辦理犬隻絕育並申請經費補助，公犬補助新台幣800元、母犬1500元，提醒飼主把握機會。活動截止後將針對飼有比特犬仍未絕育飼主加強執法，依違反動物保護法規定開罰。

農業處表示，行政院農業委員會今年3月1日公告比特犬為「指定禁止飼養或輸入之動物」，已飼養飼主必須提出111年3月1日前已飼養證明，如預防注射紀錄等，並於明年2月28日前完成寵物登記。

農業處數據，目前已辦理寵物登記比特犬數量620隻，其中未絕育的仍有418隻，依動物保護法第22條規定，飼養犬貓都一定要絕育，違者將依動保法27條規定裁處5到25萬元罰鍰。

農業處長鄭永裕表示，為減輕比特犬飼主負擔，縣府也特別爭取中央經費辦理這次比特犬專案絕育補助，目標將全縣比特犬無論公母全部絕育，以防止意外繁殖情形發生，逐步達到管制禁養目標。

呼籲比特犬飼主一定要在補助活動期間內帶著家中比特犬到全縣6家合約動物醫院辦理犬隻絕育，補助活動可參屏東縣農業處官網。（編輯：孫承武）1110829

鄭永裕
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