僑見世界台灣影片徵集競賽 入圍作品公布

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（中央社記者黃雅詩台北29日電）僑委會主辦的「癮台灣．影台灣 FILMING TAIWAN」－僑見世界台灣影片徵集競賽，日前公布入圍作品名單；從241件參選作品中，遴選出16件入圍作品，將於10月12日頒獎典禮揭曉最終結果，首獎可獲15萬元獎金。

僑委會指出，本次活動總共募集來自全球各地華人精采影片創作241件，作品涵蓋五大洲10餘個國家，影片類型多元豐富，包括：紀錄片、動畫片、空拍、縮時、生活紀錄等，充分展現創作者對寶島土地的真摯情感與創意能量，讓世界看見台灣的動人故事與美好影像。

僑委會表示，僑務委員會今年首度主辦「全球華文媒體交流系列活動」，為了擴大全球華人與各地網友的交流互動，並加深與台灣的情感聯繫，特別規劃舉辦「癮台灣．影台灣 FILMING TAIWAN」－僑見世界台灣影片徵集競賽，廣邀海內外華人透過影像記錄在世界各個角落的心動時刻與精采大小事，以傳達動人故事、展現創作能量，共同彰顯台灣價值。

僑委會指出，本次競賽活動歷經2個多月的徵件募集，並由紀錄片導演楊力州、北藝大電影創作學系副教授李啓源、電影創作聯盟秘書長安哲毅以及僑委會代表等各界專業人士經過嚴密、公正的評審過程，共遴選出16件入圍作品。

活動將於10月12日「全球華文媒體高峰會」盛大舉行頒獎典禮，將現場揭曉首獎、特優獎、優獎及佳作等獎項得主，最高榮譽首獎得主可獲得新台幣15萬元獎金；同時，也安排入圍者參訪台灣各特色景點、出席111年國慶典禮與晚會，並與海內外媒體菁英一同參與「全球華文媒體高峰會」年度盛事。

「癮台灣．影台灣 FILMING TAIWAN」入圍作品名單如下：

午夜白晝—陳清和、陳仕國、陳麗齡、陳柏嘉、鐘宥睿、馮俊曄。在干豆，唱首自己的歌（短版）—王智祥、王耿瑜、陳有德。

我在台灣的故事—林耀華、莊雅柔。我跟vuvu的約定—胡財源、張修誠。角落職人 府城打金仔師—郭昀臻。來自台灣的水下驕傲 墾丁珊瑚產卵—趙健舜、林晉賢、蔡佳均、陳柏華。

爸爸不在家—施合峰。長途電話—葉嘉琪。咱的大甲媽祖｜WALK WITH DAJIA MAZU—洪爾佑、張秉義、賴子勤、廖翊琳、陳子翔、林宜潔。

城市時光機—羅資民。指尖上的台灣古早味—陳亮銘。看見台灣百岳之美—吳豐碩。鹿野尋茶趣—蘇曉音、王文廷、謝秉宸。

善水大地—張子慶、陳佳琪、劉聿凱、蕭絜文。港女有個台灣夢—張聖元。繡｛SHOW台灣｝—李啟銓、詹惠婷。（編輯：謝佳珍）1110829