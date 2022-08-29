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船東責任險新制9/1上路 防負責人不處理事故船

2022/8/29 14:55
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（中央社記者汪淑芬台北29日電）交通部航港局今天表示，為維護台灣海域港口環境安全及秩序，9月1日上午9時起實施強化船舶P&I（船東責任保險）審查新制，防止有船舶事故時，外籍船東或責任保險人不出面處理。

航港局發布新聞稿，將船舶P&I保險人依國際信評等級分類，針對風險較高的P&I保單加強審查，落實船舶保險的有效性，提升進出台灣港口船舶素質。

航港局指出，近年來處理台灣海域及港區周圍海事案件時，曾遭遇聯繫不到外籍船東或P&I保險人遲未出面情形，考量海域環境、船舶航行及人命安全等前提下，航港局代船東盡可能加速處理，而代理外籍船舶的船務代理業者，也須耗費時間出面處理相關事宜，如因保險不足或理賠條件嚴苛，甚至需幫外籍船東墊付相關費用，造成台灣的業者及航港局負擔。

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航港局說，檢討進港船舶查核P&I機制後，整併MTNet申辦P&I保險的管道，建置P&I保險登記單一窗口，9月1日上午9時起，業者僅需至單一窗口申辦，MTNet將自動分類保險人並勾稽相關功能，並簡化申報流程。

另航港局於8月24日，已針對風險較高的船東具任保險P&I保險文件，發布「交通部航港局審查責任保險文件注意事項」，審查保險項目及條款，航港局已於8月3日至10日共辦理5場說明會，與船務代理業者溝通討論並聽取意見，同時提供「強化P&I審查新制實施作法」中英文版，以便船務代理業者轉知外國船東知悉。（編輯：管中維）1110829

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