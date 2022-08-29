基隆將減壓供水 104輛水車擬緊急支援

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（中央社記者王朝鈺基隆29日電）基隆新山水庫蓄水量僅剩36.22%，高地管線末端住戶水壓偏低水情將調整為減壓供水，台水緊急調度48輛水車，並申請國軍50輛水車，台積電允諾支援6輛水車，協助補注高地配水池。

基隆市水情吃緊，水利署日前表示9月3日起，基隆地區（含新北市汐止區）將由水情提醒綠燈調整為減壓供水黃燈，在不影響民生及防疫用水下實施離峰時段減壓供水。

台灣自來水公司第1區管理處今天發布新聞稿指出，近日基隆及新北市雙溪地區降雨不如預期，基隆河及雙溪溪水源驟減，為盡力維持供水穩定，台水公司盡一切努力開發水源及調度，包括從雙溪溪深潭引流取水、淨水場內開鑿深井等措施，但整體水量仍不足，致基隆市中正、信義高地區管線末端住戶水量水壓偏低。

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為將用戶不便降至最低，台水公司除廣設取水站外，並緊急調度全台自有水車48輛及申請國軍支援水車50輛，協助取水站的注水作業，另感謝台灣積體電路製造股份有限公司發揮企業社會責任，允諾支援大型20噸水車6輛，協助補注高地配水池，減輕民眾提水之苦。

台水公司表示，由於水情持續嚴峻，會積極持續以水車運補方式將民眾的不便降至最低，也呼籲大家共體時艱，除了儲水備用，也請節約用水，共度難關。（編輯：方沛清）1110829