中小學開學 教育部簡化反霸凌專線24小時接聽

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中小學30日開學，全國展開「友善校園週」，教育部上午舉行記者會，教育部次長林騰蛟（中）宣布簡化反霸凌專線號碼為「1953」，安排專人24小時接聽，提供即時諮詢及通報管道。中央社記者陳至中台北攝 111年8月30日

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（中央社記者陳至中台北30日電）中小學今天開學，全國展開友善校園週，教育部早上宣布簡化反霸凌專線號碼為「1953」，安排專人24小時接聽，提供即時諮詢及通報管道。

教育部今天上午召開1953專線啟用記者會，次長林騰蛟表示，民國93年3月就設置0800-200885的反霸凌電話，數字太長不容易記憶，推動電話號碼簡化為1953專線，代表「依舊友善」的諧音。標誌則採用代表溫暖、正向、希望的橘色，雙手代表相互幫助，希望提高旁觀者介入霸凌事件的意願，減少憾事的發生。

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林騰蛟強調「霸凌事件零容忍」，希望各界善用專線，適時提供協助，教育部不怕電話多，對反霸凌的決心無庸置疑，包括在校園霸凌防制準則修正後，引入「修復式正義」的意涵。未來也將推動一系列活動，例如微電影徵件、偶戲動畫，以及校園巡演、教育行動家等，讓師生家長對反霸凌意識有更深入的瞭解。

教育部科長張惠雯會前接受媒體聯訪表示，專線24小時都會至少保持2人以上的接聽，提供通報及諮詢；但也擔心占線過久，導致緊急事件打不進去，會控制每通電話的接線時間。（編輯：張雅淨）1110830