從戲迷變偶衣師 陳詠淳投入教職盼傳承技藝

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31歲偶衣師陳詠淳從小對布袋戲情有獨鍾，他買戲偶回來拆解，自學製作偶衣，成為偶衣師，他表示，偶衣製作沒有正統教學，都要自己摸索，也要關注偶衣界動態、觀察時尚動向，維持設計敏銳度，讓作品符合市場需求。中央社記者張祈攝 111年8月30日

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（中央社記者張祈花蓮縣30日電）31歲偶衣師陳詠淳從小對布袋戲情有獨鍾，他買戲偶回來拆解，自學製作偶衣，他看見偶衣師人才缺乏，在創作之餘也投入教育，希望傳承這項技藝，引領更多人加入偶衣師行列。

陳詠淳父母從事砂石相關產業，家中停滿砂石車，而他的房間裡，放滿芭比娃娃、精緻公仔收藏，不同房門外的陽剛味，有著香香的新衣味，放著即將出貨的偶衣，他接受中央社記者採訪時笑說，他跟爸爸都愛玩車，爸爸玩卡車，他玩裁縫車。

陳詠淳說，他是家裡唯一對針線有興趣的人，家人擔心他走這行吃不飽，剛開始並不支持，他用堅持跟努力說服家人，一路從高中、大學都是服裝設計相關科系，到現在成為偶衣師、回校擔任服裝科教職，始終沒有放棄。

陳詠淳說，偶衣長約100公分，並不是等比縮小的衣服，要以舞台效果為考量，近年來戲偶更強調立體化，男戲偶要有倒三角、胸肌要挺；女戲偶有胸型、腰身等，加上有操偶需求，製作過程要預留機關結構，是精緻、耐用的藝術品。

陳詠淳說，偶衣製作沒有正統教學，都要自己摸索，他會買戲偶回來拆解，也要關注偶衣界動態、觀察時尚動向，維持設計敏銳度，讓作品符合市場需求。

大學時接到第一筆偶衣訂單，從此開啟他的偶衣師生涯，買家以戲迷為大宗，他會依買家設定情境製作偶衣，從布料討論、配件製作都可客製化，陳詠淳說，能將戲迷的想像實體化，讓他很有成就感。

「每做一件偶衣，就像談一場戀愛」陳詠淳說，偶衣講求精緻度跟創意，製作過程約4至7天，甚至更久，製作過程每天琢磨著布料、如何裁剪、配色等，就像戀愛，想把最好的都給情人，有幾次因為太喜歡作品，捨不得交給買家，礙於經濟還是得分手，開啟下一段戀情。

在製作偶衣時，為避免「為愛沖昏頭」，布料、素材成本不斷堆高，陳詠淳說，要時時提醒自己，「買家預算有限、再加要賠錢了」，或是在選布前，把單價較高的布料先藏起來。

陳詠淳坦言，一人工作室能力有限，每套偶衣都是純手工，全職投入每年最多只能做60件，每件售價約新台幣4000元至上萬元不等，所付出的時間、材料成本遠高於售價，要維持生計確實有困難。

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陳詠淳也說，偶衣市場很大，但投入其中的人有限，他決定回到母校花蓮海星中學擔任服裝設計學程老師，培養更多對服裝設計有興趣的種子，期待有天可以遇到布袋戲同好者，一起投入其中。

陳詠淳分享，高中老師陳媛琴曾經告訴他，「技藝要傳承，不要怕人家學，若被超越了，代表要繼續進修」，他也秉持著不怕被學的精神，將工作室粉絲專頁取名為「守藝」，放作品集，也歡迎對製作偶衣有興趣的人向他學習。（編輯：謝雅竹）1110830

31歲偶衣師陳詠淳表示，他是家裡唯一對針線有興趣的人，家人剛開始並不支持，他則用堅持跟努力說服家人，一路從高中、大學都是服裝設計相關科系，到現在成為偶衣師、回校擔任服裝科教職，始終沒有放棄。中央社記者張祈攝 111年8月30日

偶衣師陳詠淳從小對布袋戲情有獨鍾，尤其對偶衣特別有興趣，房間也收藏著芭比娃娃、精緻公仔，自己摸索為公仔、戲偶製作衣服，房間成為他的一人工作室。中央社記者張祈攝 111年8月30日

31歲的偶衣師陳詠淳從小就喜歡看布袋戲，對偶衣特別有興趣，靠著自學，製作偶衣，大學時接到第一筆偶衣訂單，從此開啟他的偶衣師生涯。中央社記者張祈攝 111年8月30日