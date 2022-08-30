室內魚電共生應與環境並重 環團籲漁業署提因應

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（中央社記者范正祥台北30日電）民進黨立委洪申翰與多個環保團體關切室內漁電應與環境生態並重，今天共同呼籲農委會漁業署應提出全國室內養殖設施白皮書，包括因應對策或相關管制工作，避免造成環境破壞與漁業問題。

洪申翰與中華民國野鳥學會、台灣環境規劃協會、地球公民基金會、荒野保護協會、綠色公民行動聯盟、環境權保障基金會於立法院中興大樓共同召開記者會。

洪申翰指出，召開記者會的目的，並不是要阻擋再生能源發展，而是提醒現在室內型漁電共生養殖場的發展，已經有一些令人憂心的地方。

洪申翰說，相對於戶外養殖，室內漁電是強度更大的開發，對於生態的影響必須評估；室內養殖蓋起來之後，又是否足以撐起海岸防護、海岸防災工作；漁業生產，會不會有些品項趨向單一化，產銷有無足夠配套與整體規劃。

洪申翰呼籲，漁業署應提出全國室內養殖設施白皮書，針對好處、壞處都做完整的衝擊評估，包括因應對策或相關管制工作。而不是像現在讓人感覺室內漁電管理是「三不管地帶」，對於戶外養殖的管理強度還比較大。

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綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣指出，並不是就不要推行室內漁電，而是這機制必須解決和面對大家現在擔心的一些現象，室內漁電目前缺乏相關環境社會檢核和漁業管理機制，近年來申請室內漁電的案件數也遠遠超過戶外漁電，令人擔心大規模開發下會引發衝擊。

崔愫欣表示，室內漁電應有區位盤點與總量管制，漁業署應提出全國室內養殖設施白皮書；室內漁電應排除關注減緩區，盼政府提出環境社會議題配套處理機制。（編輯：翟思嘉）1110830