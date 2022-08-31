僑委會海外搭僑計畫 留學生向前輩取經創業找職

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因應疫情，僑委會「台灣青年海外搭僑計畫」今年改接受舊金山灣區留學生申請加入4天的參訪見習行程，其中有留學生才剛抵美國就參與，在校園生活經驗展開前，提前認識僑界資源。（金山灣區僑教中心提供）中央社記者周世惠舊金山傳真 111年8月31日

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（中央社記者周世惠舊金山30日專電）僑委會推動「台灣青年海外搭僑計畫」，今年在舊金山灣區有12名台灣留學生參與4天活動，拜會僑界、聆聽矽谷創業經與在美職涯規劃講座，拓展校園經驗之外的視野。

來自台灣、正在舊金山灣區史丹佛大學（Stanford University）、聖克拉拉大學（Santa Clara University）、聖荷西州立大學（San Jose State University）、德安扎社區學院（De Anza College）留學的12名學生報名獲選參加今年的「台灣青年海外搭僑計畫」，行程包括參訪駐外單位、拜會當地華人從政代表，與僑青社團交流，並與專業人士探討職涯發展的經驗，4天的活動在今天圓滿落幕。

身兼創業者與投資者的Taiwan Global Angels創辦人詹益鑑28日分享創投經驗，分析台美生態屬性的不同，並從投資創業分享人生體悟，讓這群台灣留學生提前對未來的生涯規劃有想法。

從蘋果公司主管職退休的政治大學校友會會長林錦秀從找職實務面的履歷表撰寫撇步，到如何「換位思考」融入美國多文化的正確職場心態，一一頗析。座談中，留學生熱烈參與、提問踴躍。

這次活動由金山灣區華僑文教服務中心與北加州中國大專校友會聯合會籌辦。一名接待台灣留學生的僑界人士私下表示，30多年前他帶著家人落腳加州時，「為了找中文學校四處詢問、不知道資源在哪裡」；如今台灣學生在留學期間就能有機會多面向延伸接觸僑界、有助擴展海外生活經驗。

這群學子29日拜會駐舊金山經文處，王鵬喆、侯凱壬、齊彥安、黃瑋驊4名學生一致的心聲是「開拓視野」，認為對未來學業和職業的規劃大有幫助，「有前輩搭橋，以後的路會更順利」。

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僑務委員會主任秘書張良民表示，台灣留學生與僑界有連結，能夠提前參與、貢獻當地僑團，或在學成返台後成為親善大使，促進台灣民眾認識默默在美國為台灣付出的僑胞。

僑委會自2017年起推動「台灣青年海外搭僑計畫」，原本的形式是選送國內大專校院優秀在學青年於暑假期間赴海外參訪見習、體驗各地風俗民情。近3年來受疫情影響，今年轉型邀當地台灣留學生參加，由駐外人員輔導僑團辦理相關活動。（編輯：馮昭）1110831

參加僑委會「台灣青年海外搭僑計畫」的台灣留學生29日拜會駐舊金山經文處，由處長賴銘琪（前排左3）、僑委會主祕張良民（前排右3）等主持交流座談。（金山灣區僑教中心提供）中央社記者周世惠舊金山傳真 111年8月31日

史丹佛大學等舊金山灣區多所大學的台灣留學生在開學前參與「台灣青年海外搭僑計畫」，認識當地僑界前輩與資源。活動期間嚐到台灣點心，化解海外求學的思鄉情。攝於8月28日。中央社記者周世惠舊金山攝 111年8月31日