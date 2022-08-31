自動駕駛上國道要小心 高公局曝6大危險情境

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（中央社記者余曉涵台北31日電）長途開車時不少駕駛會使用自動駕駛，高公局今天提醒，上路前要瞭解自動駕駛的適用範圍和限制，同時公布6大危險情境，提醒用路人注意安全。

中秋連假即將到來，不少民眾返家行駛國道時，使用駕駛輔助系統（自動駕駛）情形日益增加。交通部高速公路局今天說，用路人上路前應瞭解車輛駕駛輔助系統適用範圍和限制，行駛時仍應隨時注意前方車況，必要時應迅速介入操控車輛，切勿過度信賴駕駛輔助系統。

高公局表示，依據美國汽車工程師協會（SAE）將自動駕駛等級區分為Level 0到5級，其中L0到L2需要駕駛人隨時監控行車及輔助系統運作；L3到L5則交由系統監控。目前市售車輛配備駕駛輔助系統僅達L2級別，多數僅能輔助駕駛進行跟車、轉向及加減速操作，且須駕駛全時監控。

高公局也彙整具駕駛輔助系統功能車輛車主手冊內容，達L2輔助系統仍有其功能上限制，在6大情境使用駕駛輔助系統可能無法即時正常運作、無法即時正確辨識前方物件，進而造成交通事故危險。

這6大危險情境，包含與前車速差過大或前車靜止狀態下（如：故障車、高速公路事故處理車輛、施工車輛）；上下坡度大路段、彎道路段，影響雷達偵測角度；前車未行駛於車道正中間。

還有突然切入車道的車輛、前車突然轉向；特殊形式的車輛、摩托車，以及靜止行人（判斷邏輯須符合辨識軟體的定義）；特殊天候環境（濃霧、雨天、強光等，影響雷達和鏡頭的效能）。

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高公局指出，依據「道路交通安全規則」第94條規定，汽車行駛時，駕駛人應注意車前狀況及兩車並行間隔，並隨時採取必要安全措施，不得在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車。

另外，依「道路交通管理處罰條例」第43條第1項第1款規定，汽車駕駛人，駕駛汽車以危險方式（如雙手離開方向盤）駕車，可處以新台幣6000元到2萬4000元罰鍰，並吊扣該汽車牌照6個月，因而肇事者，並吊銷其駕駛執照。（編輯：張雅淨）1110831