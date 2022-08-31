更多編輯台推薦新聞：
科學家解開不朽水母回春關鍵 為延緩人類老化提供新線索
科技

科學家解開不朽水母回春關鍵 為延緩人類老化提供新線索

米其林指南2022完整名單 頤宮蟬聯三星、一星7家新入榜
生活

米其林指南2022完整名單 頤宮蟬聯三星、一星7家新入榜

專訪／烏克蘭國會外委會主席：北京抗議友台小組成立無道理
政治

專訪／烏克蘭國會外委會主席：北京抗議友台小組成立無道理

住院陪探病9月起可家用快篩 4大QA一次看
生活

住院陪探病9月起可家用快篩 4大QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

草屯12.5公尺高純銅媽祖像安座 道士乘吊車開光

2022/8/31 17:17（8/31 17:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
南投草屯鎮朝清宮高12.5公尺的純銅媽祖神像，31日舉行開光安座儀式，南投縣長林明溱（前左7）等人出席，代表當地民眾對草屯媽的虔誠信仰。（南投縣政府提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年8月31日
南投草屯鎮朝清宮高12.5公尺的純銅媽祖神像，31日舉行開光安座儀式，南投縣長林明溱（前左7）等人出席，代表當地民眾對草屯媽的虔誠信仰。（南投縣政府提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年8月31日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪南投31日電）南投草屯鎮朝清宮高12.5公尺的純銅媽祖神像，今天舉行開光安座儀式，道士須乘坐吊車才能幫神像開光；南投縣長林明溱指出，媽祖像開光安座，代表信眾對草屯媽虔誠信仰。

南投草屯鎮朝清宮舉行「世界最大純銅媽祖神像開光安座儀式」，包括林明溱、國民黨南投縣長參選人許淑華、國民黨立委馬文君等人都到場。

林明溱致詞時說，草屯鎮朝清宮媽祖廟，供奉主神媽祖，香火鼎盛，信眾遍布海內外，人稱「草屯媽」，也是草屯鎮重要信仰中心之一。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

林明溱指出，廟方2年前在主殿旁新建太歲殿，上方設置1尊純銅鑄造的媽祖神像，神像連同基座高達12.5公尺，號稱世界最大的純銅媽祖神像，不僅代表信眾對草屯媽的虔誠信仰，更增添南投縣的宗教文化特色，相當難能可貴。

朝清宮主委黃添榮說，4年前開始籌備太歲殿新建工程，並在上方設置純銅鑄造的媽祖神像，純銅媽祖像，連同大理石基座高度達12.5公尺，受銅價上漲影響，媽祖像造價將近新台幣3000萬元，先前在組裝時已吸引不少民眾朝聖拍照，而廟方為慶祝此盛事，連3天聘請歌仔戲演出，還安排高空煙火秀表演。（編輯：陳仁華）1110831

林明溱
日月潭萬人泳渡開辦40屆 嚴格防疫首見未額滿 南投縣敬老愛心卡擴大應用 12月起可搭計程車
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族