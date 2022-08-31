草屯12.5公尺高純銅媽祖像安座 道士乘吊車開光

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南投草屯鎮朝清宮高12.5公尺的純銅媽祖神像，31日舉行開光安座儀式，南投縣長林明溱（前左7）等人出席，代表當地民眾對草屯媽的虔誠信仰。（南投縣政府提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年8月31日

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（中央社記者吳哲豪南投31日電）南投草屯鎮朝清宮高12.5公尺的純銅媽祖神像，今天舉行開光安座儀式，道士須乘坐吊車才能幫神像開光；南投縣長林明溱指出，媽祖像開光安座，代表信眾對草屯媽虔誠信仰。

南投草屯鎮朝清宮舉行「世界最大純銅媽祖神像開光安座儀式」，包括林明溱、國民黨南投縣長參選人許淑華、國民黨立委馬文君等人都到場。

林明溱致詞時說，草屯鎮朝清宮媽祖廟，供奉主神媽祖，香火鼎盛，信眾遍布海內外，人稱「草屯媽」，也是草屯鎮重要信仰中心之一。

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林明溱指出，廟方2年前在主殿旁新建太歲殿，上方設置1尊純銅鑄造的媽祖神像，神像連同基座高達12.5公尺，號稱世界最大的純銅媽祖神像，不僅代表信眾對草屯媽的虔誠信仰，更增添南投縣的宗教文化特色，相當難能可貴。

朝清宮主委黃添榮說，4年前開始籌備太歲殿新建工程，並在上方設置純銅鑄造的媽祖神像，純銅媽祖像，連同大理石基座高度達12.5公尺，受銅價上漲影響，媽祖像造價將近新台幣3000萬元，先前在組裝時已吸引不少民眾朝聖拍照，而廟方為慶祝此盛事，連3天聘請歌仔戲演出，還安排高空煙火秀表演。（編輯：陳仁華）1110831