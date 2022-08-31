成大開學4週擬採遠距 教育部：研商後回覆

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（中央社記者陳至中台北31日電）成功大學近日公告，開學後的前4週擬採「遠距為主、實體報備」的模式，10月3日才實體上課。教育部表示，超過2週須通報，將循校園疫情應變小組程序研商，再回覆成大。

台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，位於台南市的成功大學近日張貼公告，9月5日開學到9月18日啟動「遠距為主、實體報備」的教學模式。

成大指出，9月19日至10月2日也採「遠距為主、實體報備」，但要待教育部核定。預計10月3日起實體上課。

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對此，教育部今天晚間以文字回應媒體，依照今年4月發給各大專校院的「有關大專校院因應COVID-19疫情編修持續營運計畫之說明」，學校如果要規劃全校、全院或全系（所）的授課防疫演練，以1到2週為原則。

防疫演練如果超過2週，學校須將規劃通報教育部。教育部表示，目前已接獲成功大學提報演練計畫，將循校園疫情應變小組程序研商，再回覆成大。（編輯：張芷瑄）1110831