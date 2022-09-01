屏東紅豆保險開辦 投保期限至10/15

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（中央社記者楊淑閔台北1日電）農金局今天表示，屏東是台灣紅豆主產區，因應氣候變遷加劇，產量愈來愈容易受影響，即日起開辦屏東地區紅豆保險，投保期限到10月15日止，提醒農民把握期限投保。

農金局發布新聞指出，國內紅豆以秋冬裡作為主，生長期間最忌浸水，今天起開辦的紅豆保險以降水量作為承保事故，保險期間自10月1日起至隔年1月31日止，可依需要加購2月份保期。除農委會補助50%保費，屏東縣政府另補助25%，農民僅負擔25%保費。

關於理賠門檻，依降水量不同分為甲式（日累積降水量60.5毫米以上啟賠）及乙式（日累積降水量50.5毫米以上啟賠），保險費分別為每公頃新台幣5480元及8196元，加購2月份保期的保險費每公頃2000元。

農金局舉例，若投保甲式每公頃保險費5480元為例，扣除農委會及屏東縣政府補助後，農民自付1370元，換算成每分地僅137元。

去年底農委會農糧署就曾發布高屏紅豆產區適用天然災害現金救助，主因是下雨浸水。隨著氣候變遷加劇，愈發影響作物生長，紅豆最大產區在屏東，農委會農金局副局長周妙芳說，這次屏東縣政府積極主導保單開發，試辦情況若佳，也會擴大辦理。

農糧署統計，110年全國紅豆耕作面積6270.71公頃，屏東縣占4633公頃，其次是高雄市1543.52公頃。（編輯：陳政偉）1110901