更多編輯台推薦新聞：
影片／上火星更近一步 「毅力號」可像小樹般製造氧
科技

影片／上火星更近一步 「毅力號」可像小樹般製造氧

大谷翔平3分砲逆轉勝 大聯盟首位連2年30轟日本球員
運動

大谷翔平3分砲逆轉勝 大聯盟首位連2年30轟日本球員

德選民不重視學歷 大學沒讀完也能爬到權力頂峰
國際

德選民不重視學歷 大學沒讀完也能爬到權力頂峰

3步驟擋iPhone防疫詐騙簡訊 王必勝：官方網址寫法僅一種
生活

3步驟擋iPhone防疫詐騙簡訊 王必勝：官方網址寫法僅一種

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

屏東紅豆保險開辦 投保期限至10/15

2022/9/1 17:06
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北1日電）農金局今天表示，屏東是台灣紅豆主產區，因應氣候變遷加劇，產量愈來愈容易受影響，即日起開辦屏東地區紅豆保險，投保期限到10月15日止，提醒農民把握期限投保。

農金局發布新聞指出，國內紅豆以秋冬裡作為主，生長期間最忌浸水，今天起開辦的紅豆保險以降水量作為承保事故，保險期間自10月1日起至隔年1月31日止，可依需要加購2月份保期。除農委會補助50%保費，屏東縣政府另補助25%，農民僅負擔25%保費。

關於理賠門檻，依降水量不同分為甲式（日累積降水量60.5毫米以上啟賠）及乙式（日累積降水量50.5毫米以上啟賠），保險費分別為每公頃新台幣5480元及8196元，加購2月份保期的保險費每公頃2000元。

農金局舉例，若投保甲式每公頃保險費5480元為例，扣除農委會及屏東縣政府補助後，農民自付1370元，換算成每分地僅137元。

去年底農委會農糧署就曾發布高屏紅豆產區適用天然災害現金救助，主因是下雨浸水。隨著氣候變遷加劇，愈發影響作物生長，紅豆最大產區在屏東，農委會農金局副局長周妙芳說，這次屏東縣政府積極主導保單開發，試辦情況若佳，也會擴大辦理。

農糧署統計，110年全國紅豆耕作面積6270.71公頃，屏東縣占4633公頃，其次是高雄市1543.52公頃。（編輯：陳政偉）1110901

周妙芳
1期作水稻收入保險 基本型延至6/24可投保
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族