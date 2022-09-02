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颱風軒嵐諾帶雨來 王國材：對水情有幫助

2022/9/2 16:06
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（中央社記者余曉涵台北2日電）颱風軒嵐諾逼近，交通部長王國材今天說，目前預計軒嵐諾會為水庫集水區帶來雨量，可望對水情有所幫助，但提醒民眾防災還是要準備好。

根據中央氣象局最新觀測，颱風軒嵐諾下午2時的中心位置在北緯21.9度，東經125.0度，也就是鵝鑾鼻東方約420公里海面上，以每小時8轉15公里速度，向北北西前進，近中心最大風速每秒45公尺（約每小時162 公里），相當於14級風，七級風暴風半徑250公里，十級風暴風半徑100公里。

王國材下午到氣象局視察，接受媒體聯訪表示，剛剛好北部的水庫好渴，目前預測苗栗以北山區的總雨量可達400到700毫米，山區屬於水庫集水區，颱風帶來雨量，對水情會有些幫助。

不過，王國材表示，民眾的防災準備還是要準備好，海空交通方面有些影響，會按照颱風發展狀況進行調整。

氣象局長鄭明典說，颱風來，過去因為防災不敢講有什麼好處，但這次很缺水，因此應該是正面的。

根據民航局統計，截至下午2時，國內線取消19架次，國際暨兩岸航線取消1架次。（編輯：管中維）1110902

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