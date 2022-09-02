颱風軒嵐諾尚未解除基隆旱象 台水籲持續節約用水

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（中央社記者鄭鴻達台北2日電）台水公司今天表示，軒嵐諾颱風環流帶來基隆久違降雨，緩解基隆地區及雙溪、瑞芳、金瓜石一帶供水壓力；不過目前基隆地區水情燈號仍未恢復正常的藍燈，水庫容量也還在緩步回升中，民眾仍要持續節水。

台水發布新聞稿指出，今年7月、8月的雨量，為歷史同期第2低，基隆地區降雨更只有10年平均的10%至20%，導致8月基隆水情高度吃緊。

不過，2日凌晨起，軒嵐諾颱風環流為基隆帶來久違的降雨。台水表示，貢寮、雙溪及基隆河上游集水區明顯降雨，緩解基隆地區及雙溪、瑞芳、金瓜石一帶供水壓力，台水除與水利署持續防旱準備外，也調整工作整備防汛。

台水表示，經濟部組成應變小組後，由台水與水利署合作，透過種種作為延緩水位降低，如今天降甘霖，目前相關水壓恢復正常，今天基隆中正、信義高地已經沒有無水通報訊息，若有管路端末端等待水源，台水的水車也隨時待命備援。

台水表示，指標的基隆河測站及貢寮雙溪測站累積平均雨量，已達80mm以上，有效挹注川流水源，上游貢寮堰橡皮壩也已呈滿水位。

台水說，為更長期穩定基隆供水，已啟動大型抽水機及既有抽水站，先使用橡皮壩及基隆河川流水源支援基隆供水，目前出水量可達18萬噸以上，可使大基隆地區供水恢復原來狀況，同時也將水源多存於新山水庫，增加水庫庫容量。

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台水表示，目前台水同時整備防汛，避免颱風強降雨可能引發水源高濁度問題，努力維持全台地區正常供水，也感謝國軍、企業、中央自行政院以降行政單位，及基隆市府齊心合作，也感謝市民體諒。

不過，台水呼籲，目前基隆地區水情燈號仍未恢復正常藍燈，水庫容量也還在緩步回升中，民眾仍要持續節水。（編輯：蘇志宗）1110902