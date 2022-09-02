烏克蘭生來台暫免學歷文件 可切結申辦就學簽證

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（中央社記者陳至中台北2日電）俄烏戰爭持續，烏克蘭學生來台困難重重。台灣教育部今天表示，烏克蘭籍學生可先暫免繳驗最高學歷文件，以切結方式申辦就學事由簽證，等戰情趨緩後再補繳。

台灣大專開學在即，境外生近日陸續來台，但烏克蘭籍學生因戰亂因素，即便已獲得台灣大專的入學許可，來台之路仍困難重重。

陽明交通大學國際長徐文祥今天接受中央社電訪表示，烏克蘭學生申請簽證有2大難題。一是烏克蘭本身的邊境管制，尤其是年輕男性，出國唸書本來可放行，但近來又有點收緊，學生不見得能順利出國。

徐文祥說，另一個難題是不見得能取得原校（高中或大學）的畢業證書，且必須到波蘭的中華民國駐外館處才能辦簽證，加上航班安排，常須來回奔波。

台灣科技大學國際長葉穎蓉接受中央社電訪也提到，國際情勢不斷變化，本來審核通過10多名學生來台，但因種種原因，真正能來到台灣的不到一半，部分是因兵役、簽證、防疫等議題而打退堂鼓。

不少大專都提到，教育部已同意烏克蘭學生若沒有畢業證書，可先以切結方式申辦簽證。中央社記者向教育部求證，教育部今天晚間以文字回應，證實已協調外交部，同意於俄烏戰爭期間，烏克蘭學生可暫免繳驗最高學歷文件 。

教育部解釋具體流程，台灣大專須在111學年度第1學期註冊入學前以書面通知，讓學生簽署切結書，並確認學生確實瞭解之後仍須補繳學歷證明文件。

之後學校將學生名冊函報，由教育部函轉到擬申辦簽證的駐外館處。學生備妥申請簽證應備文件及教育部函轉名冊副本公文影本，前往駐外館處申辦簽證，審查無虞後就會核發就學事由簽證。

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教育部表示，學生仍應於戰情趨緩、烏克蘭學校及政府部門恢復上班上課後3個月內，向就讀學校補繳學歷證明文件。學校應於每學期註冊入學時查核學生繳交學歷證明文件情形，並指定專責單位專人造冊追蹤。

教育部統計，截至8月29日，總計37名烏克蘭學生已入境，包括參與「烏克蘭籍學生來台短期實（研）習方案」（TEEP），以及受領台灣個別大學自籌經費提供獎助學金的學生。（編輯：陳政偉）1110902