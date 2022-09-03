颱風軒嵐諾靠近 觀光局7風管處景點預警性封閉
2022/9/3 13:51
（中央社記者余曉涵台北3日電）颱風軒嵐諾靠近，觀光局所轄的7處國家風景區管理處的旅遊景點也預警性封閉，包含龜山島、石門遊憩區海濱步道等。
根據中央氣象局最新資訊，颱風軒嵐諾今天下午1時的中心位置在北緯23.5度，東經124.7度，即在台北的東南東方約370公里海面上，以每小時16公里速度，向北轉北北西進行。
觀光局說，轄下所屬國家風景區管理處轄內旅遊景點在發布颱風警報為警戒區域或是預測平均風力達8級、浪高6公尺（巨浪）以上時將預警性封閉。
觀光局指出，東北角管理處的龜山島（9月1日到5日）、龍洞四季灣、龍洞灣海洋公園及福隆海水浴場（9月1日到4日）景點封閉。
花蓮縣轄區石梯坪及石門遊憩區海濱步道、台東縣轄區三仙台及小野柳遊憩區海濱步道、綠島地區柴口、大白沙、石朗潛水區預警性封閉；野柳地質公園第一區燭台石景觀區、淺水灣、白沙灣、麟山鼻、風箏公園及中角灣往海灘入口已設置封鎖線、和平島公園關閉親親/藍海水池及沙灘。
飛行傘起跳台（鹿野高台及泰平山）及降落場、卓溪白端部落景觀拱橋9月2日起預警性封閉、台東縣卑南鄉利吉惡地解說步道（土石流淺勢危險區）9月3日上午9時起封閉。
馬沙溝濱海遊憩區9月2日到4日預防性休園；北寮奎壁山地質公園分海步道預警性封閉；茂林谷、情人谷及涼山步道預警性封閉。（編輯：張芷瑄）1110903
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