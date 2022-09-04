台北車站地標煥然一新 百年蒸汽機車頭重現風華

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（中央社記者汪淑芬台北4日電）台鐵百年歷史的蒸汽機車頭及逾一甲子的柴油客車，2011年起移至台北車站展示，成為打卡地標，因車體已現出斑駁剝落，台鐵6月開始整修，現在已煥然一新，重現昔日風華。

台鐵今天發布新聞稿指出，2011年舉辦「火車載阮向前行─台鐵百年文物特展」時，將LDK58蒸汽機車頭及LDR2201柴油客車移置台北車站東廣場展示，多年來成為台北車站地標及打卡熱點。

台鐵說，因露天展示長期風吹雨襲，車體不免漸露疲態，並現出斑駁剝落痕跡，為加強保存鐵道文物，今年6月運至富岡機廠整修，經由老師傅的巧手，讓這兩輛珍貴的東線火車回復昔日風華，重新展現在眾人面前。

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台鐵介紹，LDK58是1923年由日本車輛製造，運用於花東線窄軌區間，總重量21.6噸，牽引力5030kg，使用中央緩衝連環連結器，具有4動力軸及車側水箱裝置，為早期花東線蒸汽機車主力。

LDR2201柴油客車是1956年由台北機廠仿照日本國鐵（JNR）湘南車型打造車身，運回花蓮機廠裝配200匹固敏式柴油引擎，1957年1月25日完成第1輛LDR2201，同年4月又陸續完成LDR2202、2203、2204共4輛，當時民眾休旅風氣不普及，搭乘火車以學生上下學通勤為主，因此被稱為「學生仔車」，又因車身塗裝為下黃上白，當地人以「黃皮仔車」稱呼。（編輯：管中維）1110904