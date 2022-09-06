高雄新增首例本土登革熱確診 啟動疫調採檢

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（中央社記者蔡孟妤高雄6日電）高雄市今天新增今年首例本土登革熱確診個案，為今年國內第3例，也是高雄市自2019年10月後首例本土登革熱個案。市府連夜啟動活動地疫調及擴大採檢，目前快篩86人均陰性。

高雄市政府衛生局今天發布新聞稿表示，個案是前鎮區60多歲男性，獨居，無同住接觸者，近期無出國史。8月29日開始出現發燒、頭痛、全身酸痛、四肢骨頭痛、噁心嘔吐、食慾不振等症狀。

衛生局表示，個案8月29日到診所就醫，因症狀未緩解，8月31日至醫院急診，昨天醫師通報疑似登革熱，經採檢NS1快篩陽性、PCR陽性、IgM陽性、IgG陰性，綜合檢驗結果確診登革熱，血清分型第一型（DENV1）。

個案平日活動地以住家為主，每天上午到附近早午餐店用餐，中午及晚上在附近餐館用餐，每天下午至鄰近學校外圍運動，偶爾至鄰近市場買菜，自述近期未與入境人士接觸。

為釐清感染來源，衛生局連夜啟動活動地疫調及擴大採檢，截至目前採檢86人，快篩均陰性，也針對當地自8月1日起東南亞高風險地區在宅居家檢疫對象97人，再釐清可能的傳染鏈風險。

高市府今天上午召開區級前進指揮中心會議，並將於下午執行家戶噴藥暨地毯式孳生源檢查，針對個案可能感染地點周邊400公尺範圍進行區塊式、地毯式孳生源巡檢及必要滅蚊工作，清除任何可疑孳生病媒蚊場域，防堵疫情擴散風險。

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高雄市近日受颱風影響有強降雨，社區或住宅積水容器若未即時清理，易造成病媒蚊孳生，衛生局呼籲市民加強落實巡、倒、清、刷，嚴防疫情在社區傳播鏈擴散。若經衛生及環保單位查獲孳生病媒蚊，將依傳染病防治法告發。

高雄市長陳其邁表示，高雄市本土並不存在登革熱病毒，但近年在許多東南亞國家仍常態性流行未間斷，高雄市今年已發現2例境外移入個案，入境居家檢疫者若出現疑似症狀，應儘速就醫並主動告知活動史；醫療院所如遇疑似個案可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報。（編輯：郭諭儒）1110906