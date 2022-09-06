彰化渢佑離岸風電環評案過初審 補鯨豚保育對策

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（中央社記者張雄風台北6日電）環保署今天審查彰化渢佑離岸風電環評案，環委要求加強鳥類（含保育類候鳥）及鯨豚的監測及保育對策，另外承諾噪音減輕、加強沿海牡蠣養殖調查等，建議本案補充修正後通過，送大會審查。

行政院環境保護署今天進行「彰化渢佑離岸風力發電計畫環境影響說明書」專案小組第3次初審會議。風場位於彰化縣外海，總面積約43.55平方公里，離岸最近距離約10公里，水深範圍約介於21至47公尺。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英表示，彰化現有及規劃風場開發面積非常龐大，累加的效應、海洋的變化，政府都沒有調查；沿岸牡蠣養殖業的損失也沒有調查；這裡也是黑面琵鷺的飛行路線，但預測路線、影響減輕措施報告中也沒看到。

施月英建議，應該維持政策環評規範，離岸風電開發應由遠而近，先觀察10年、20年，能掌握影響後再開發近岸。經濟部能源局回應，先遠後近是執行離岸風電開發的參考因子，因此第三階段開發才邀集各單位先劃出紅線區、不准開發的地區。

中華鯨豚協會秘書長曾鉦琮今天指出，開發單位引用的「TCSN鯨豚擱淺資料庫」屬於鯨豚協會的財產、非公開資料，但完全未獲開發單位通知就直接使用，要求立即刪除相關內容。

此外，曾鉦琮提到，自2015年離岸風電公開潛力場址、陸續進行開發後，鯨豚擱淺的年平均數有顯著增加。以彰化為例，2010至2015年平均鯨豚擱淺數為1.5隻，2015年至2021年平均數已達5隻，去年更創下9隻的新高紀錄，「今年至今已經7隻，應該是會破過去的紀錄」；如打樁、工作船的噪音會明顯影響保育類鯨豚，「漁民因漁業權損失而有補償，但鯨豚卻什麼都沒有」。

環委也認同鯨豚資料未經同意就下載部分需要釐清；另外針對鯨豚擱淺的狀況，要求開發單位加強施工期間對保育類鯨豚，如露脊鼠海豚的影響評估及減輕對策。

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開發單位表示，打樁期間採用雙層氣泡幕、減噪阻尼樁錘、導架內建局部氣泡幕或其他已商業化最佳噪音防制工法；發現有鯨豚進入警戒區，在安全無虞情況下停止打樁。待鯨豚離開警戒區30分鐘後，採取漸進式基樁安裝，慢慢回復到正常基樁打樁力道繼續工程；取用鯨豚協會資料部分，會再溝通。

會議歷時近3小時，環委要求開發單位補充對養殖漁業（如牡蠣）和鯨豚的影響及保護對策，並加強鯨豚聲學或水下噪音監測；降低鳥類撞擊及保育類鳥種的影響減輕對策，並在施工前2年執行鳥類氣象雷達遷徙路徑調查。本案建議補充修正後通過。（編輯：張芷瑄）1110906