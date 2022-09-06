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華航贈1500防疫餐盒 米其林主廚改良粵式名菜

2022/9/6 19:41（9/6 20:01 更新）
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華航6日送出1500個防疫餐盒，感謝醫護、航警等防疫第一線人員，「防疫英雄雙主菜餐盒」為諾富特飯店米其林主廚創新改良粵式經典名菜而成。（華航提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年9月6日
華航6日送出1500個防疫餐盒，感謝醫護、航警等防疫第一線人員，「防疫英雄雙主菜餐盒」為諾富特飯店米其林主廚創新改良粵式經典名菜而成。（華航提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年9月6日
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（中央社記者汪淑芬台北6日電）華航今天送出1500個防疫餐盒，感謝第一線的醫護、航警等防疫第一線人員，這款餐盒很特別，是由諾富特飯店米其林主廚創新改良粵式經典名菜而成。

華航今天發布新聞稿，華航秉持「取之社會、用之社會」的理念，特別準備諾富特飯店精心製作的「防疫英雄雙主菜餐盒」，感謝在疫情期間辛苦付出的防疫英雄們。

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華航贈送的1500個「防疫英雄雙主菜餐盒」給鄰近地區的第一線防疫人員，包括衛福部桃園醫院、聯新國際醫院、台北市立聯合醫院仁愛院區、長庚醫院及天晟醫院等醫療院所與桃園機場疾管署北區管制中心、航空警察局、防疫計程車隊及良福保全等國境單位。

華航說，「防疫英雄雙主菜餐盒」為諾富特飯店米其林主廚創新改良粵式經典名菜而成，「鎮江醋肉排」選用肥瘦相間的豬肉排，運用鎮江香醋和美極醬油完美比例調製的秘醬；「X.O.醬雞球」使用主廚特製X.O.醬爆炒，再加入特製辣椒油，手工文火炒製1.5小時，鹹香夠味、肉質柔軟、肉汁豐厚。（編輯：陳政偉）1110906

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