歡慶在台復校60年 中央大學打造國道等級環校道路

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中央大學集結校友力量，以跟高速公路同等級標準打造環校康莊大道，校長周景揚6日表示，完工的環校道路是全國首條同時採用維護管理指標（MCI）、國際糙度指標（IRI）、鋪面狀況指數（PCI）等3種鋪面指標進行驗證的道路。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年9月6日

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（中央社記者吳睿騏桃園6日電）中央大學在台復校一甲子，校方除了以不鏽鋼打造的「中大六十」入口意象，也集結校友的力量，以高速公路同等級的標準，打造環校康莊大道，帶領學校師生邁入另一個60年。

中央大學校長周景揚今天接受媒體聯訪表示，中大1962年在台復校，從苗栗到中壢進駐目前校園共54年，其中環校康莊大道雖陸續修補，但路面經長時間使用已出現各種問題，校方就召集曾榮獲金質獎肯定的菁英團隊整修，相關的施工、設計監造和校方督導，幾乎都是學校培養出的優秀人才。

周景揚說，長約1600多公尺的環校道路是學校主要道路，歷時半年、斥資新台幣2800萬元的整修，完工後的中央大學環校道路是全國第一條同時採用維護管理指標（MCI）、國際糙度指標（IRI）、鋪面狀況指數（PCI）等3種鋪面指標進行驗證的道路，MCI更是優於日本首都高速公路的年度目標維護管理值。

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周景揚指出，環校道路除減速措施改為立體標線，更搭配太陽能雷達測速機，強制駕駛降速，道路全面採用1英寸改質瀝青混凝土，提升道路使用年限更提升行車效能。同時大幅取消路邊停車格增加行車空間，創造以人為本的人行動線，可說是行人天堂。

中央大學副校長吳瑞賢表示，環校康莊大道的施工超過一般的道路標準，跟目前台灣的高速公路、日本的道路都是同等級。學校同時也在入口處以不鏽鋼打造「中大六十」入口意象設計，底部為中央大學之簡稱「中大」，頂部造型為「60」，慶祝在台復校60週年。（編輯：李錫璋）1110906