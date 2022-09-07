更多編輯台推薦新聞：
南極末日冰川消融快於預期 恐使海平面升逾1公尺危及4成地球人口
國際

南極末日冰川消融快於預期 恐使海平面升逾1公尺危及4成地球人口

影片／傘兵秦良丰用盡全身力氣學步車復健 父高興又不捨
政治

影片／傘兵秦良丰用盡全身力氣學步車復健 父高興又不捨

特拉斯內閣要職種族多元 無白人男性或將創英國歷史紀錄
國際

特拉斯內閣要職種族多元 無白人男性或將創英國歷史紀錄

雪隧中秋試辦10種模式色彩燈光 高公局：降低駕駛焦躁與疲倦
生活

雪隧中秋試辦10種模式色彩燈光 高公局：降低駕駛焦躁與疲倦

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播／本土4萬1021例 增26死、104例中重症
首頁 / 生活

農委會預告邦交國巴拉圭豬肉檢疫規範 可望輸台

2022/9/7 13:48
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北7日電）農委會官網6日預告修正「輸入應施檢疫物檢疫準則」第16條、第22條草案。農委會副主委黃金城今天表示，預告14天，增訂邦交國巴拉圭豬肉輸入的檢疫規定，有沒有競爭力市場決定。

農委會官網上述預告修正內容檢附第16條附件14之2自巴拉圭輸入冷藏冷凍供人食用豬肉檢疫條件修正草案對照表，當中規定輸入的豬肉部位包含肉、背脂、皮、主動脈、橫隔膜，須經清洗且去除骨、血塊及淋巴組織。

黃金城接受中央社記者電話訪問時說，邦交國巴拉圭洽談其豬肉輸台已經好幾年，今年完成相關檢疫作業，6日起農委會官網預告14天，之後彙整各方意見公告上路，之後輸入的應該就是商用部位肉。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

他說，巴拉圭不是非洲豬瘟、口蹄疫、典型豬瘟的疫區，但是豬肉產量不大，目前國內豬肉進口最多為西班牙，接著是美國、加拿大，美國豬肉價位相對比較高，市場競爭力略減，巴拉圭豬肉未來若正式開放輸入，有沒有競爭力，要看市場反應決定。

農委會補充，農委會防檢局於今年5月中旬前往巴拉圭查場，7月並委請專家組成的風險評估委員會完成評估。（編輯：陳仁華）1110907

黃金城
嘉縣動保園區啟用 可容納210隻犬貓 因應中國暫停進口 農委會媒合超商上架文旦
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族