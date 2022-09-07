農委會預告邦交國巴拉圭豬肉檢疫規範 可望輸台

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（中央社記者楊淑閔台北7日電）農委會官網6日預告修正「輸入應施檢疫物檢疫準則」第16條、第22條草案。農委會副主委黃金城今天表示，預告14天，增訂邦交國巴拉圭豬肉輸入的檢疫規定，有沒有競爭力市場決定。

農委會官網上述預告修正內容檢附第16條附件14之2自巴拉圭輸入冷藏冷凍供人食用豬肉檢疫條件修正草案對照表，當中規定輸入的豬肉部位包含肉、背脂、皮、主動脈、橫隔膜，須經清洗且去除骨、血塊及淋巴組織。

黃金城接受中央社記者電話訪問時說，邦交國巴拉圭洽談其豬肉輸台已經好幾年，今年完成相關檢疫作業，6日起農委會官網預告14天，之後彙整各方意見公告上路，之後輸入的應該就是商用部位肉。

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他說，巴拉圭不是非洲豬瘟、口蹄疫、典型豬瘟的疫區，但是豬肉產量不大，目前國內豬肉進口最多為西班牙，接著是美國、加拿大，美國豬肉價位相對比較高，市場競爭力略減，巴拉圭豬肉未來若正式開放輸入，有沒有競爭力，要看市場反應決定。

農委會補充，農委會防檢局於今年5月中旬前往巴拉圭查場，7月並委請專家組成的風險評估委員會完成評估。（編輯：陳仁華）1110907