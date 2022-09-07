跨領域學習受矚 台科大跨校雙主修人數遽增

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（中央社記者陳至中台北7日電）近年台灣掀起跨領域、「斜槓」風潮，台灣科技大學便發現，跨校雙主修人數遽增，工科學生也熱衷投資理財、創意閱讀課程，並爭取跨校學位。

台科大本週開始實體上課，校方今天發出新聞稿，校長顏家鈺在新生入學指導中勉勵新生，不要以為實力是用考試決定，往後人生還會碰到許多困難，只有堅持到最後才是成功。他期許學子超越邊界、無懼未來，持續充實自己。

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台科大以工科起家，但近年越來越多學子開始接觸跨領域學習。教務長阮聖彰提到，這學期熱門選修課包括「投資理財實務」、「創意與經典閱讀」、「新生中文說寫專題」等。與國立台灣大學系統（台大、台科大、台師大）3校的跨校選課，也受到學生歡迎。

阮聖彰表示，110學年3校就共有7613人次跨校選課，111學年預計更多。目前跨校雙主修人數遽增，從110學年度的申請11人次、錄取3人次，成長到申請75人次、錄取35人次，可見跨校、跨領域學習越來越重要。（編輯：陳清芳）1110907