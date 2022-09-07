身障表演者輪番上陣 盼社會支持拓展生命舞台

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北7日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，街頭表演者生計大受影響，多名身障者今天齊聚一堂，展現舞蹈、長笛等才藝，期盼社會多給予鼓勵，讓身障者開展出更寬廣的就業舞台。

台北市至善無障愛關懷協會今天舉辦首屆視障者表演藝術展演大會，協會理事長邱乾盛致詞表示，他自己就是視障者，有感於身障朋友就業困難，希望藉這個機會帶給大眾歡喜與歡樂，同時協助拓展多元工作機會，期盼社會多給予鼓勵。

活動開始後，林昊恩、廖燦誠、陳妍如、戴志峰等視障者輪番使出渾身解數，展現電子琴、長笛、手風琴等才藝，中華民國輪椅體育運動舞蹈協會前理事長張巧慧也帶著學舞6年的肢障者許美貴無償助陣，精彩演出讓與會民眾動念大喊「我也想學」。

許美貴向中央社記者表示，對於肢障者來說，透過運動維持肌力非常重要，運動也是保持身心愉快的良方，隨著時代越來越進步，開始有各種工具出現，幫助身障者從事各種活動，拓展新的可能性，無障礙設施也逐漸被納入各項工程的考慮中。

因為小兒麻痺症不良於行的許美貴說，小時候連路都走不好了，難以想像現在可以透過輪椅舞在台上席捲全場、激勵其他身障朋友，「可以跳舞讓我覺得很幸福」。

不過，許美貴並沒有從事街頭展演，她笑稱，光是正職就耗去大部分時間，且靠跳輪椅舞賺錢太耗費體力、太累了。

許美貴認為，現在在台灣還沒有以輪椅舞展演作為本業的空間，不僅沒有充分師資、沒有專業認證，也沒有足夠的空間及舞台，更遑論沒有市場，除了相關政府部門可以繼續努力外，表演者本身也需要更努力來精進專業。（編輯：李亨山）1110907