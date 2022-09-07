遭疑協助代理執行台蘋資產管理 台灣金聯：不實指控

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（中央社記者張璦台北7日電）民團經濟民主連合指稱，台灣金聯董事長施俊吉疑似協助台蘋香港清盤人，代理執行台蘋資產管理，對此，台灣金聯今天強調，為不實指控，公司絕未接受任何境內外的機構或個人代理執行台蘋資產管理。

台灣金聯提出4點澄清，首先，台灣金聯絕未接受任何境內外的機構或個人代理執行台蘋資產管理；第二，台灣金聯總經理郭文進、資深協理何祖睿受財訊週刊雜誌社長謝金河邀請，於今年9月1日上午至壹電視接受「國內都市更新與危老建物重建」議題專訪，與台灣蘋果新聞網資產管理並無相關。

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台灣金聯指出，第三，施俊吉自國家安全委員會諮詢委員卸任後，已無參與任何國家安全委員會相關事務。近期僅於8月24日上午接受鏡新聞訪問錄製領航者節目。當日之後，即無進出台蘋所在的內湖地區，更未與聞台蘋資產管理的相關事務。

第四，台灣金聯表示，經濟民主連合事先未向台灣金聯及施俊吉查證，即公開發布不實指控，損毀名譽，盼經濟民主連合儘速對外澄清說明，以正視聽。（編輯：潘羿菁）1110907