中秋連假後恐一波確診高峰 指揮中心下午說明

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（中央社記者沈佩瑤台北8日電）中秋連假明天登場，指揮中心日前建議未打疫苗年長者、幼兒別參加中秋烤肉，但外界仍憂心連假後恐一波COVID-19確診高峰。指揮中心今天下午2時記者會說明最新疫情及防疫事宜。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心昨天公布新增4萬1021例本土個案，確診個案新增中重症104例（中症67例、重症37例），其中26人死亡；另外，境外移入增275例。

為因應邊境政策逐漸開放後可能的風險，9月底進口莫德納「原型株及BA.1」次世代雙價疫苗，將分2階段開放提供作為追加劑接種使用。指揮中心指揮官王必勝昨天說，預估首批到貨量約為300萬劑，藥廠承諾儘快寄測試品，可縮短檢驗封緘時間，力拚9月下旬開打。

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隨國內Omicron亞型變異株BA.5疫情升溫，指揮中心昨天呼籲，應以接種間隔作為是否接種追加劑判斷依據，符合資格者都應盡快接種，無論現有疫苗或將到貨次世代疫苗，盡快施打才有保護力。

根據指揮中心統計，今年1月至9月6日，本土輕症、無症狀個案累計543萬5036例、占99.55%，中症累計1萬3830例、占0.25%，重症累計1萬811例、占0.20%，其中死亡累計9278人。（編輯：管中維）1110908