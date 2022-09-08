台灣最新觀光代言人 韓星金宰佑夫妻擔任

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（中央社記者余曉涵台北8日電）交通部觀光局今天宣布，韓國藝人金宰佑夫妻將擔任年度觀光代言人。金宰佑表示，台灣不僅離韓國很近，還有超多美食和別具特色的景點，是從以前就很喜歡的旅遊目的地。

觀光局發布新聞稿表示，為了爭取疫後韓國旅客來台市場，邀請金宰佑擔任年度觀光代言人。

觀光局說，金宰佑因風趣幽默受韓國民眾喜愛，且以愛妻愛家愛旅遊的形象廣為人知，金宰佑、趙宥利夫妻檔深受最喜歡到台灣旅行的韓國20、30世代喜愛，更吸引眾多愛旅行的年輕夫婦追隨，因此獲邀擔任台灣觀光代言人。

金宰佑是以搞笑藝人出道，之後累積高人氣成為節目台柱，獲得良好評價及正面形象，後來在SNS上與妻子琴瑟和諧的愛妻互動及搞笑影片活躍的表現，累積超高粉絲數。

金宰佑在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間拍攝許多佛系出國搞笑影片，形象正面廣受民眾喜愛。

金宰佑說，平時常和妻子一起旅行，被選為觀光代言人覺得很高興，台灣不僅離韓國很近，還有超多美食和別具特色的景點，是從以前就很喜歡的旅遊目的地，身為台灣的鐵粉，做為台灣觀光代言人會更努力將台灣的魅力一一介紹給大家。

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觀光局指出，為了爭取韓國旅客首選台灣，已完成製作美食篇、療癒溫泉篇、都會城旅篇、異國文化篇、自然奇景篇與體驗活動篇等6支15秒宣傳影片，邀請擅長色彩呈現及視覺動態的導演操刀拍攝，且為符合韓國民眾收看廣告習慣及呈現台灣多元樣貌，系列宣傳影片均採用反差手法的創意，搭配戲劇化劇情的畫面，來傳達可在台灣體驗多樣且豐富的觀光元素。

其中自然奇景篇以透過訓練肌肉代表為探訪台灣多樣美景的準備；體驗活動篇則是運用韓國特有的喝生雞蛋開嗓文化，傳遞為大聲驚呼台灣特色的大自然。（編輯：管中維）1110908