凍月餅與另類燒烤 高醫助長輩過中秋吞嚥無障礙

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為讓日照中心長輩過中秋，高醫營養師將柚子、月餅等應景食物打碎、加水並重新塑型製成「中秋凍餐」，助有吞嚥困難的長輩享用。（高醫提供）中央社記者曾以寧傳真 111年9月8日

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（中央社記者曾以寧高雄8日電）高醫體系為助日照中心長輩過中秋，由營養師將柚子、月餅等應景食物打碎、加水並重新塑型製成「中秋凍餐」，吞嚥困難的長輩現場享用許久未吃的月餅凍，滿足表情全寫在臉上。

高雄市大同福樂學堂為全台第一個利用校園教室改造而成的日照中心，共收托30位失能與失智長者，為了讓失智、失能長輩與家屬都有高品質生活，推動老少共學。中秋節將至，也由高雄醫學大學校長楊俊毓率領高醫體系院校組成跨域團隊，為長輩準備另類中秋宴。

高醫附設中和紀念醫院專業營養師團隊現場將常見的雞、蝦、玉米、豆腐、蔬菜等食材，及應景柚子、月餅，打碎、加水並重新塑型成凍，保留原本色香味，製成低糖、低鹽且質地適合吞嚥的「中秋烤肉凍餐」，讓長輩們好吃、好吞，也兼顧均衡營養，讓口腔功能退化、咀嚼吞嚥卡卡的長者都能安心食用。

86歲的小蘭奶奶因為兩度中風導致顏面神經失調，進食、喝水經常會有嗆咳反應，儘管愛吃甜食卻也因為擔心安全問題怯步，這次吃到營養師現做綠豆椪月餅凍，滿足表情全寫在臉上，看到母親可以大口安心吃月餅，陪在一旁的兒子也備感欣慰。

大快朵頤前，高醫口腔衛生學系師生也替長輩們做口腔衰弱檢測，帶長輩一起做健口操，增加口腔肌力、促進唾液分泌，提升咀嚼力；活動結束後再讓大家帶回高雄市立小港醫院研發的「安心凍月餅」，讓長輩提早度過開心又安心的中秋節。

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高雄醫學大學今天透過新聞稿表示，吞嚥障礙是高齡者常見問題，除了影響長者食欲及營養攝取，在進食過程中造成嗆咳及吸入性肺炎也有致命危險。

為幫助長輩預防咀吞障礙及改善咀嚼吞嚥問題，高醫規劃大南方咀嚼吞嚥人才培育基地計畫，期望透過運用AR/VR口腔照護模擬訓練、結合臨床評估診斷、設置高齡友善教學示範廚房及咀嚼吞嚥困難飲食照護應用等「一條龍」精準健康照護方案，培育跨域人才，提升全民咀吞健康。（編輯：孫承武）1110908

高醫營養師將柚子、月餅等應景食物打碎、加水並重新塑型製成「中秋凍餐」，吞嚥困難的長輩現場享用許久未吃的月餅凍，滿足表情全寫在臉上。（高醫提供）中央社記者曾以寧傳真 111年9月8日