梅花外圍環流影響 中部以北上半天雨勢仍明顯

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（中央社台北13日電）中央氣象局表示，今天受颱風梅花及其外圍環流影響，北部及東北部地區上半天雨勢仍較明顯，其他地區亦有局部短暫陣雨，其中北部、東北部地區及中部山區有局部大雨或豪雨機率。

溫度方面，清晨各地低溫約攝氏23至26度，白天北部體感較舒適，高溫約28、29度，其他地區約30至33度，尤其是台東地區及花蓮縱谷有局部36度高溫發生的機率。

風力方面，基隆北海岸、南部及恆春半島沿海空曠地區易有8至9級強陣風，中部以北、東北部沿海空曠地區及馬祖、澎湖、台北盆地亦有較強陣風；長浪方面，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率；此外，新竹至雲林及澎湖沿海適逢年度大潮，台南以南沿海滿潮時潮位也偏高，在澎湖、新竹以南沿海低窪地區漲潮期間請注意海水倒灌、局部淹水等現象。

第12號中度颱風梅花今天凌晨5時位於台北東方約270公里海面上，向北轉北北西進行，速度即將加快，暴風圈仍威脅北部及東北部海面，昨晚至今晨較接近台灣，請留意氣象局對此颱風最新預報；第13號輕度颱風莫柏13日凌晨2時中心位於台北東方約4210公里海面上，對台灣沒有影響，預估未來朝日本東方海面移動；此外位於硫磺島西南方海面的熱帶性低氣壓，未來預測向北往日本南方海面前進，有發展為輕度颱風的趨勢。

根據環保署空氣品質預報資訊：今天受颱風梅花及其外圍環流影響，環境風場轉為偏西風，竹苗以北位於迎風面且降雨機率大；中部以南位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧稍易上升。

竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；金門為「橘色提醒」等級，金門短時間可能達紅色警示等級。（編輯：陳仁華）1110913