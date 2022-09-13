台灣大花火音樂會 睽違兩年日月潭再登場

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（中央社記者江明晏台北13日電）台灣大哥大日月潭花火音樂會「灣大星球 Planet Possible」將於10月22日登場，睽違兩年，台灣大將再度回到日月潭舉辦花火音樂會，盼在後疫情時代用歌聲和煙火秀為台灣社會注入正向力量。

台灣大總經理林之晨今天在記者會上宣布，今年首度邀請金曲獎原住民歌手桑布伊站台獻唱，還有台灣女歌手閻奕格、男歌手卓義峯，與樂興之時75人編制的管絃樂團共同演繹24首曲目，推出長達480秒照亮夜空的煙火秀。

林之晨表示，「台灣大哥大日月潭花火音樂會」雖然去年受到疫情影響停辦，但今年克服困難回歸，由首席編曲家櫻井弘二精心編曲，包括：桑布伊「擁抱」、五月天「最好的一天」等歌曲，提醒大家疫情後及時把握當下的心情。

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日月潭國家風景區管理處副處長廖錫標表示，2022日月潭Come!BikeDay花火音樂嘉年華為日月潭每年秋季盛會，今年自10月7日起連續7週、7場次登場，包括白天的自行車活動、馬拉松路跑、日月潭紅茶花火嘉年華活動、日月潭婚禮及夜晚的花火無人機音樂會等多元活動。其中「台灣大日月潭花火音樂會」自2008年起舉辦迄今，已走過第14個年頭，每年以精彩的交響樂曲搭配煙火秀，吸引眾多民眾特地從外縣市前往參加。今年一公布舉辦日期後，日月潭各大飯店旅館訂房率更大幅提升，帶動日月潭地方的觀光熱潮。

台灣大哥大日月潭花火音樂會自2011年起結合公益，於會場為公益團體倡議，至今已經為23個公益團體募款，募得的金額超過新台幣320萬元。今年則與「信望愛智能發展中心」、種福電計畫綠能公益夥伴「財團法人台灣肯納自閉症基金會」於活動現場設攤，邀請民眾前往攤位捐款送愛。（編輯：林興盟）1110913