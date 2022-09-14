疫情升溫單日恐衝破5萬？ 指揮中心下午說明

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（中央社記者沈佩瑤台北14日電）本土BA.5疫情升溫，昨天新增4.6萬本土病例創這波疫情新高，指揮中心估9月中下旬將達到高峰，屆時單日確診人數恐衝破5萬。指揮中心下午2時記者會說明最新疫情與防疫事宜。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心昨天公布新增4萬6795例本土個案，是目前本土BA.5疫情開始以來最多，也是繼6月23日本土確診4萬8283例後，時隔83天新高。

國內累計1萬4427人重複感染，指揮中心重申，使用快篩陽性且有新的症狀，符合特定條件就可由醫師通報重複感染，不須再去採檢PCR。

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接種疫苗是預防重症、死亡重要關鍵，莫德納BA.1次世代雙價疫苗預計9月底到貨。指揮中心指揮官王必勝昨天說，建議高風險族群符合資格就快施打；非高風險族群可等BA.5雙價疫苗，進貨應會在11月後。

據統計，今年1月至9月12日，本土輕症、無症狀個案累計563萬6922例、占99.55%，中症累計1萬4181例、占0.25%，重症累計1萬1029例、占0.2%，其中死亡累計9475人。（編輯：張芷瑄）1110914