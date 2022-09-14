不要再亂養 動保團體推出小動物友善飼養指南

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（中央社記者范正祥台北14日電）兔子、鼠類及刺蝟是台灣三種常見的非犬貓哺乳類寵物，動保團體今天推出「小動物友善飼養指南」，供一般飼主與各界參考，並呼籲政府應正視非犬貓動物的不當飼養及棄養問題，加以管理。

台灣愛兔協會、台灣愛鼠協會、台灣刺蝟照護推廣協會今天在立法院中興大樓共同召開記者會，指出兔子、鼠類及刺蝟這些小動物容易取得，但民眾往往缺乏正確的飼養觀念，發生許多不當飼養、甚至棄養情況；民眾黨立委蔡壁如和國民黨立委洪孟楷也與會，和動保團體一起呼籲，正視長期被忽略的小動物福利問題。

台灣愛兔協會公共事務組長林樵指出，協會平均每年收容救援260隻以上兔子，經手的個案累計超過2700隻，擔憂明年適逢兔年，因衝動飼養並造成棄養或不當飼養的兔子數量勢必暴增，主管機關務必做出準備，避免更多無辜動物受害。

記者會上，台灣愛鼠協會公布統計，協會過去5年來接獲民眾通報的鼠類不當飼養案件數量高達1401件，救援4562隻鼠類，且數字逐年上升。

台灣刺蝟照護推廣協會也指出，統計每個月都會收到至少3起有關刺蝟相關業者不當飼養的通報，以民國108年至109年之間為例，協會就接獲超過500隻刺蝟被繁殖場或是飼主遺棄的案件，推估平均每100位飼主裡就有2人會棄養刺蝟。

記者會上，動保團體現場示範正確飼養兔子、鼠類、刺蝟的照護方式與飼養空間建議，同時公布民間版「小動物友善飼養指南」，動保團體根據長期接獲的不當飼養、虐待案件，集結最常見的鼠類、兔子、刺蝟飼養「十大迷思」與提供正解。

提及打破飼養十大迷思，動保團體於友善飼養指南中舉例，有些飼主以為「兔子要餵紅蘿蔔，不能喝水」，但這是錯誤的觀念，正解應是胡蘿蔔僅可偶爾少量給予，過量給予可能造成兔子健康的危害，除了隨時提供牧草以外，兔子跟所有的動物一樣需要攝取水分，飼主務必24小時提供兔類乾淨飲水。

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動保團體指出，目前非犬貓寵物的繁殖買賣及寵物登記皆未受到管理，呼籲農業委員會應儘速制訂出非犬貓寵物的飼養與繁殖買賣規範，教育推廣正確的標準。

農委會畜牧處寵物管理科科長宋念潔與會表示，農委會目前正進行動物保護法修法，日前已和專家、協會、動保團體召開第一場溝通會議，接下來會進行修法的討論會議。她指出，修法方向未來會制定專章，增加寵物產業的管理，會訂定子法；另針對多元寵物秉持分類分級管理，將所有寵物用金字塔強度不同的管理方式，只要農委會核准可以飼養的寵物，都會訂定飼養指南。（編輯：張均懋）1110914