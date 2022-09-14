「台灣三部曲」未盡之路特展 15日高雄駁二開展

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（中央社記者蔡孟妤高雄14日電）導演魏德聖電影「台灣三部曲」未盡之路特展，將於15日在高雄駁二藝術特區展出。魏德聖今天表示，一般觀眾只看到電影拍攝後成果，特展將把電影籌備過程的意志與情感傳達給大家。

高雄市文化局今天在駁二舉辦電影「台灣三部曲」未盡之路特展開展記者會，魏德聖、演員范逸臣及高雄市副市長史哲等人出席。特展是2022高雄電影節系列活動，將於15日至10月30日在駁二藝術特區開展，免費入場。

魏德聖今天在記者會上邀3名穿上代表電影中的西拉雅人、漢人海盜、荷蘭火槍兵服裝的演員上台，向大家說明籌備電影服飾所進行的考究。范逸臣也分享6月到高雄南星計畫區搭建「麻豆社」場景，為動畫現地錄音工作的辛苦過程，特別是要流利說出西拉雅語和荷蘭語的台詞，是極大挑戰。

史哲表示，希望在2022高雄電影節期間，特展呈現電影不同的一面，展現魏德聖籌備這部電影未盡的築夢之路上的未竟之志，雖然「台灣三部曲」轉型動畫繼續製作，但電影籌拍原本就是一條艱困的道路，高雄願意與台灣電影人一同打拚圓夢。

魏德聖指出，1624年大航海時代正是世界走進台灣、台灣迎向世界的開始，為讓更多人了解這個重要的時刻，20多年來始終對這段台灣歷史念念不忘，並作為自己拍片的重要使命。

魏德聖說，一般觀眾只在幕前看到電影拍攝後的成果，鮮少有機會了解幕後籌備可能遇到的種種困難，感謝高市府策辦特展，將電影團隊籌備電影過程的意志與情感傳達給大家。

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魏德聖並指，已與夢想動畫公司合作，在台灣打造動畫版本的「台灣三部曲」電影，並由金馬資深導演王童擔任動畫監製，首部曲「火焚之軀」預計2025年上映。

特展則將展出電影「台灣三部曲」從籌備、停拍、轉型的生命歷程，展場以環形空間與圓形動線的展場，象徵逐夢與圓夢的過程，並展示有關荷蘭人、漢人、西拉雅人服飾及劇中情境道具，還有導演珍貴手稿物件首度公開呈現。（編輯：謝雅竹）1110914