高雄登革熱群聚新增2確診 研判仍為同波社區感染

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高雄市政府衛生局表示，15日共新增2確診，研判與目前已知個案為同社區同一波感染。圖為防疫人員14日持續動員至前鎮區、鳳山區的警戒範圍加強噴藥清消，消毒過程白煙瀰漫。（中央社檔案照片）

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（中央社記者曾以寧高雄15日電）高雄市政府衛生局今天表示，前鎮區登革熱社區群聚案，新增1患者經就醫通報，疫調採檢發現家人無症狀感染，今天共新增2確診，研判與目前已知個案為同社區同一波感染。

高市衛生局今天透過新聞稿指出，新增2例確定病例；為1例60多歲女性於11日因症就醫，隨後衛生所針對其同住家人疫調採檢，再發現1人確診，迄今無症狀。

高市衛生局副局長潘炤穎告訴中央社記者，新增確診者居住地距已知群聚範圍僅50公尺，仍研判為同社區同一波感染，目前累計共15例感染。

高市衛生局表示，截至目前為止，社區擴大採檢累計1172人，主動發現確診個案9例，其中3例無症狀；今天也動員市府跨局處團隊分別於前鎮區、鳳山區警戒範圍再次執行疫調、噴藥及環境整頓等三合一防治工作，並持續擴大社區髒亂點掃蕩工作。

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高市衛生局指出，高雄市社區原無分布本土登革熱病毒，因應全球登革熱疫情嚴峻，登革熱病毒境外移入風險漸增，市長陳其邁指示市府防疫團隊強化「病毒清零、決戰境外」為登革熱防疫策略，加強入境後居家檢疫對象登革熱通報。

針對目前3天居家檢疫後、第4天起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩陰性即可有條件進入社區防疫規範，高市衛生局提醒，期間若有不適，高雄市共計480家合約醫療院所皆備有公費登革熱NS1快篩試劑，鼓勵自登革熱高風險地區入境民眾主動採檢，以降低登革熱社區風險。（編輯：謝雅竹）1110915