雄女張微咏入選美國「科技女孩」 對未來更有自信

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高雄女中高三學生張微咏（左2）獲選參加美國國務院「科技女孩」暑期交流計畫，前往美國與來自不同國家的女孩一起接受高強度課程和豐富參訪行程。（雄女提供）中央社記者曾以寧傳真 111年9月15日

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（中央社記者曾以寧高雄15日電）高雄女中高三生張微咏參加「科技女孩」暑期交流計畫，前往美國與來自不同國家的女孩一起接受高強度課程和豐富參訪，讓她學會勇敢提問、了解不同人生選擇，也對未來更有自信。

美國國務院國際暑期交流計畫「科技女孩計畫」（TechGirls），旨在鼓勵來自世界各地年輕女性投入理工科學，並在未來從事科技領域工作。台灣今年首次參加，美國在台協會（AIT）從全台報名的400多名高中女生中遴選出第一批3名科技女孩，其中包含來自高雄女中的高三學生張微咏。

高雄女中今天新聞稿指出，3名獲選的台灣女孩在暑假期間，由清華大學教授胡敏君帶領前往美國，參加為期24天與美國維吉尼亞理工學院及州立大學合作的交流活動，除了參加科技與電腦營，也參與職場體驗，並在7月底回台，也公開分享美國行經驗。

身為高三生的張微咏說，在報名之初幾經掙扎，但秉持著「學測可以重來，但這個活動不行」的心態，毅然決定參加，果然得到最寶貴的學習。張微咏認為，是自己追根究柢、好奇心強等特質，讓自己從400多名優秀競爭學生中能脫穎而出。

張微咏分享，在美國維吉尼亞理工暨州立大學（Virginia Tech）的學習課程強度很高，早上是進階的大學生物課程，下午則是有關領導才能的工作坊；剛到美國頭幾天還沒適應全英文環境，每天都覺得腦力、體力燃燒殆盡，經過努力適應，才終於能夠自在跟同儕討論聊天，最後還可以從容不迫以全英文進行報告。

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除了學術性活動，張微咏覺得最開心的是參訪如美國國家航空暨太空總署（NASA）、美國國務院等夢寐以求的地方，也至雙橡園（Twin Oaks）參訪；會中更聽到許多講者分享生命經驗，了解更多不同人生選擇，讓自己對未來更有自信。

張微咏指出，這次學習旅程中最深刻的體會，是來自不同國家的科技女孩們都踴躍表達自己的意見，她原本沒有勇氣舉起手，卻也在氛圍感染下慢慢突破心防、勇敢提問。且經過不同文化碰撞，發現很多國家跟過往刻板印象截然不同，認識到更多之前從未有機會碰觸到的議題。（編輯：謝雅竹）1110915