雄女張微咏入選美國「科技女孩」 對未來更有自信
（中央社記者曾以寧高雄15日電）高雄女中高三生張微咏參加「科技女孩」暑期交流計畫，前往美國與來自不同國家的女孩一起接受高強度課程和豐富參訪，讓她學會勇敢提問、了解不同人生選擇，也對未來更有自信。
美國國務院國際暑期交流計畫「科技女孩計畫」（TechGirls），旨在鼓勵來自世界各地年輕女性投入理工科學，並在未來從事科技領域工作。台灣今年首次參加，美國在台協會（AIT）從全台報名的400多名高中女生中遴選出第一批3名科技女孩，其中包含來自高雄女中的高三學生張微咏。
高雄女中今天新聞稿指出，3名獲選的台灣女孩在暑假期間，由清華大學教授胡敏君帶領前往美國，參加為期24天與美國維吉尼亞理工學院及州立大學合作的交流活動，除了參加科技與電腦營，也參與職場體驗，並在7月底回台，也公開分享美國行經驗。
身為高三生的張微咏說，在報名之初幾經掙扎，但秉持著「學測可以重來，但這個活動不行」的心態，毅然決定參加，果然得到最寶貴的學習。張微咏認為，是自己追根究柢、好奇心強等特質，讓自己從400多名優秀競爭學生中能脫穎而出。
張微咏分享，在美國維吉尼亞理工暨州立大學（Virginia Tech）的學習課程強度很高，早上是進階的大學生物課程，下午則是有關領導才能的工作坊；剛到美國頭幾天還沒適應全英文環境，每天都覺得腦力、體力燃燒殆盡，經過努力適應，才終於能夠自在跟同儕討論聊天，最後還可以從容不迫以全英文進行報告。
除了學術性活動，張微咏覺得最開心的是參訪如美國國家航空暨太空總署（NASA）、美國國務院等夢寐以求的地方，也至雙橡園（Twin Oaks）參訪；會中更聽到許多講者分享生命經驗，了解更多不同人生選擇，讓自己對未來更有自信。
張微咏指出，這次學習旅程中最深刻的體會，是來自不同國家的科技女孩們都踴躍表達自己的意見，她原本沒有勇氣舉起手，卻也在氛圍感染下慢慢突破心防、勇敢提問。且經過不同文化碰撞，發現很多國家跟過往刻板印象截然不同，認識到更多之前從未有機會碰觸到的議題。（編輯：謝雅竹）1110915
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