iPhone 14開賣 遠傳排隊頭香獲逾2.3萬元贈品

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遠傳電信16日在台北三創生活園區門市舉辦iPhone 14系列新機開賣會，遠傳電信總經理井琪（右）與徹夜排隊順利搶得頭香的民眾吳先生（左）合影。中央社記者謝佳璋攝 111年9月16日

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（中央社記者潘智義台北16日電）蘋果iPhone 14今天正式開賣，遠傳電信、亞太電信及德誼都選在三創開放客戶排隊購買，搶得頭香的遠傳20年老客戶吳先生說，15日早上11時就來排隊，最想買紫色的iPhone 14 Pro。

遠傳電信主管表示，搶到頭香的吳先生因是客戶續約，可以獲得包括iPad Air、七合一充電器等，至少價值新台幣2萬3580元的贈品，容量可從128G升級至256G。

吳先生表示，自己從事服務業，雖然是iPhone長期愛用者，但幾年才會換一次新機，今天也是自己第一次排隊搶購最新款手機，

從事自由業的顏先生則是在亞太電信排隊，並搶到第一順位購買。他說，15日晚上11時15分來排，到今天10時開賣，大概排11個小時，想要購買深紫色的iPhone 14 Pro Max 256GB。

他坦言，4家電信商都比較過，但本身就是亞太用戶，有3支門號，加上合約快到期，直接來亞太排首賣，採用1399元費率綁約36期方式買iPhone；自己本來使用安卓（Android）系統手機，但家人使用蘋果的經驗，包括動態感覺很新奇、手機系統比較穩、電池比較持久，讓他決定這次續約改用iPhone。

顏先生指出，排隊前20名的用戶可享專案價2萬4800元，自己搶得頭香再扣2萬元，約只要4800元便可購買新機。

李先生在三創德誼據點購買紫色的iPhone 14 Pro Max，他從半夜3時來排隊，他說，可獲得價值約1萬2000元的Apple Watch。

遠傳今天開賣iPhone 14，遠傳電信總經理井琪並邀請也來買iPhone 14的偶像劇教母柴智屏，一起參加開賣活動。（編輯：張良知）1110916

遠傳電信16日在台北三創生活園區門市舉辦iPhone 14系列新機開賣會，工作人員忙著備貨，整理架上新機。中央社記者謝佳璋攝 111年9月16日