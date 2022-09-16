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交通安全宣導首度結合脫口秀 用笑產生力量

2022/9/16 12:43
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（中央社記者汪淑芬台北16日電）交通部公路總局今天有一場很特別的交通安全宣導，首度結合脫口秀，讓民眾不再覺得交安宣導很無聊。演出脫口秀的劇場表演者認為，用笑產生力量，民眾更有感。

公路總局表示，民眾若對「宣導理念」不認同、有疑慮，就會對議題視而不見，今年跳出交安宣導教條，以脫口秀形式與民眾溝通，主軸在提醒「安全的反面不是危險，而是輕忽危險的心態」，許多違規往往不是「不知道」，而是「覺得沒關係」的僥倖心態。

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公路總局去年曾邀請劇場表演團體「嚎哮排演」演出交安宣導影片，累積觀看次數超過20萬，今年「嚎哮排演」則以脫口秀方式講交通安全。

「嚎哮排演」表演者蕭東意說，用幽默方式包裝政策宣導，不是洗腦，而是影片得先「不被關掉」，才可能發揮響力；另一名表演者黃建豪說，希望大家看見「娛樂」不等於缺乏深度，用笑產生力量，笑出來、聽進去，民眾更有感。（編輯：管中維）1110916

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