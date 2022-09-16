第6屆百大青農誕生 陳吉仲籲掌握趨勢永續經營

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（中央社記者楊淑閔台北16日電）農委會今天表揚86名第6屆百大青農典範標竿，金門有2名、林業1名都是首次入選。農委會主委陳吉仲呼籲，青農善用農委會場試所技術輔導、福利制度，並掌握高糧價趨勢永續經營。

行政院農業委員會輔導處今天舉辦「第6屆百大青農標竿表揚典禮」。輔導處說明，本屆未及100名，為首次以標竿、菁英選拔方式遴選，並首次有團體入選，共計86名獲選接受表揚。

輔導處並說，金門縣首次有青農入選，且是2名，包含經由農委會桃園區農業改良場輔導，號召其他青年一起以傳統露天方式栽種包葉菜、花菜、豆菜等綠色蔬菜的張斯翔，除精進灌溉系統、穴盤育苗，也落實地產地銷減少碳足跡，提供學童安全、安心、新鮮的農產品。

另一名是經營「青年牧場」的陳玉嘉，他跟夥伴接受農委會畜產試驗所輔導，整合養牛產業鏈，從牧草種植、飼養到生鮮牛肉販售都自行處理，既打造國產品牌，也整合在地產業提升能見度。

林業也首度有青農林家鼎入選，他的林木包含相思樹、苦楝、大葉桃花心木、赤桉及光蠟樹，在農委會林務局的輔導下，為與他合作的企業取得了國際FSC-FM森林認證，翻轉台灣私有林永續經營模式；並與農委會農業試驗所及菇農合作，生產全球首個FSC驗證太空包香菇、建立全國首個可溯源區塊鏈太空包乾燥香菇。

除親自為青農頒獎表揚，陳吉仲說，他還想花時間跟專業青農們分享更多未來能永續經營的資訊，首先他希望青農一定要善用農委會已經推動的機制，共6項，包含向農委會的場試所尋求技術輔導；有資金需求可善用農委會農業金融局推動的貸款措施；可向農委會尋求協助，以建立內、外銷通路，設置冷鏈、集運設備。

他並鼓勵青農跨域整合，可讓產業運作有意想不到的結果；以及務必要參加農民健康保險、農民職業災害保險及農民退休儲金；並為自己的作物投保農業保險。

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除了以上既有機制、措施，陳吉仲強調，未來30年掌握在青農手上，而不是農委會，青農們必須了解再10幾年全球氣溫可能上升攝氏1.5度，對農業生產影響很大，要隨時掌握農委會推動的因應機制，例如蛋農申請相關優惠貸款改建雞舍，以免未來產蛋率下降。

他最後提醒青農，迄今全球疫情引發的塞港塞船還在影響農業，且未來是高通膨、高糧價年代，不只半導體供應鏈會改變，未來農產品會更強化出口，藉此讓價格穩定，掌握全球變遷趨勢，未來青農營運會更穩健。（編輯：張芷瑄）1110916