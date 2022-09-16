高雄登革熱新增1確診 研判為同一波社區感染

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（中央社記者曾以寧高雄16日電）高雄市政府衛生局表示，今天新增1例登革熱確診病例，為昨日前鎮區2例確診個案親友，曾前往社區拜訪，疫調研判為同一波傳染個案。新增病例居住的左營區已於昨天完成防治工作。

高雄市政府衛生局今天新聞稿說明，經疫調後發現，今天新增確診的個案曾於9月4日前往前鎮區拜訪昨天確診的2名個案，並在9月11日出現症狀，就醫採檢後確診，與發生群聚社區有明確關聯，研判為同一波社區傳染個案。目前相關確診累計達16例。

高市衛生局表示，新增個案位於左營區的居住地，已於昨天完成登革熱社區緊急防治工作，並無發現其他疑似個案。

截至目前為止，社區擴大採檢累計1178人，主動發現確定個案9例，其中3例無症狀，針對警戒範圍19里社區防治工作仍積極擴大進行中。

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衛生局指出，鼓勵自登革熱高風險地區入境民眾5日內主動採檢，也希望一般社區民眾出現症狀2日內主動採檢，若檢驗為確診者，將頒予新台幣2500元獎勵金。

市府防疫團隊持續針對前鎮區16里及鳳山區3里警戒範圍，全力執行環境整頓及噴藥滅蚊工作。提醒民眾如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並告知活動史，早期發現、早期通報、早期診療。（編輯：陳清芳）1110916