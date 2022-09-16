國道有美食 蘇澳服務區匈牙利現烤煙囪捲要排隊

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交通部高速公路局16日分享國道各服務區推薦美食，其中，在國道5號蘇澳服務區有全台唯一由匈牙利人現烤、具異國風味的匈牙利煙囪捲，每天限量200多份，幾乎都全賣光。（高速公路局提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年9月16日

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（中央社記者汪淑芬台北16日電）交通部高速公路局今天分享各服務區推薦的美食，其中蘇澳服務區由匈牙利老闆現烤的煙囪捲得排隊等候，每天限量200多份幾乎都賣光。

高公局今天在交通部例行記者會，分享國道各服務區精選必吃的美食。

其中，2019年底啟用的蘇澳服務區，有全台唯一由匈牙利人現烤具異國味的匈牙利煙囪捲，老闆謝安廷來自匈牙利，是台灣女婿，他以傳統煙囪捲麵皮製作的匈牙利點心，加了天然柑橘類調味改良，味道更清爽、吃起來更有層次。

高公局說，謝安廷的煙囪捲每天手工製做，光製作就要2小時，客人購買時再現烤20分鐘，常吸引民眾排隊等候，每天限量200多份幾乎全賣光。

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高公局分享的國道美食，還有清水服務區提供國道唯一現點現做的生魚片及壽司、泰安服務區引進豐原廟東的清水排骨麵、新營服務區的蜜汁燻茶鵝、東山服務區的東山鴨頭、仁德服務區的虱目魚肚湯。

另值得推薦的還有古坑服務區的手工現沖古坑咖啡，各服務區結合在地特色的伴手禮也不可錯過，例如：湖口服務區的竹塹餅、中壢服務區的廖心蘭豆干、西湖服務區的肚臍餅、西螺服務區的麻糬、關西服務區的仙草茶、石碇服務區的三色手工麵線、關廟服務區的關廟麵。（編輯：陳清芳）1110916