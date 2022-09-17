北東局部短暫陣雨 西半部日夜溫差大

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北17日電）中央氣象局表示，今天台灣附近吹偏北風帶來水氣，北部及花、東地區有局部短暫陣雨機會，北部降雨較短暫，感受上仍為多雲到晴的天氣為主，西半部日夜溫差稍大，早出晚歸留意氣溫變化。

氣象局指出，花、東地區降雨較明顯，還可能有較大雨勢出現，而其他地方仍為多雲到晴，午後在東半部地區及各山區有局部短暫雷陣雨，降雨範圍較小，不過下午前往山區建議攜帶雨具備用。

溫度方面，各地低溫約22至24度，白天高溫普遍為30至33度，感受溫暖微熱，中午前後紫外線偏強，注意做好防曬；早晚稍涼，西半部日夜溫差稍大，早出晚歸留意氣溫變化以免著涼。

此外，第14號颱風「南瑪都」於清晨2時增強為強烈颱風，位於台北東方1250公里的海面上，預測先向西北進行而後逐漸往東北迴轉接近日本的方向，對台灣天氣沒有直接影響，但下週二之前基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生機率，浪高可達2至3米，海邊活動應特別注意自身安全。

根據環保署空氣品質預報資訊，午後受光化作用影響，臭氧易上升，晚起北風可能挾帶境外臭氧移入影響台灣，空品多為橘色提醒等級；花東空品區為「良好」等級；宜蘭空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。（編輯：郭諭儒）1110917