建構加強兒童醫療網 薛瑞元曝3方向

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（中央社記者吳欣紜台北17日電）COVID-19疫情導致兒童確診個案增，衛福部長薛瑞元今天說，疫情顯示「兒童醫療資源有問題」，將從3方向建構兒童醫療網，包含建立兒童核心醫院及急症醫院、專責醫師制度等。

中華民國兒童健康聯盟召開「新冠肺炎COVID-19對兒童及家庭之影響」研討會，薛瑞元在會中致詞做出上述表示。

薛瑞元提到，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續2年多，這波疫情也讓行政機關思考「兒童醫療資源是不是有問題」，從這次疫情發展來看確實有，包含很多區域級醫院兒科棄守，僅剩下少數門診，住院也幾乎是能縮就縮，別說重症單位，一般病床都已經快要無法運作，無法應付突然出現的大量需求，其他科別醫護要幫忙也很困難。

薛瑞元表示，自己剛上任時就主張要加強、優化兒童照顧醫療網，包含有三重點，首先是建立兒童核心醫院，讓核心醫院有能力可以處理艱難的兒科疾病，也需要肩負訓練責任，訓練能夠處理重症、難症的醫師。

其次是必須處理急症、佈建兒童急症醫院，薛瑞元舉例，可能在每個縣市建立一家兒童急症醫院，避免急症案例因為轉院而耽誤病情；第三則是希望在基層有幼兒專責醫師制度，從小孩出生就指定一名專責醫師負責，讓專責醫師在小孩特定年齡間定期追蹤健康狀況與疫苗施打情形，且有通報系統協尋。

薛瑞元說，兒童醫療網計畫原本編列10億預算，但自己檢視之後認為應該擴大範圍，雖然可能再拉高經費，但這件事情太重要了，如果沒有建立起來，10年後可能出現兒童得到重病必須去國外就醫的情況，「這是一個國安議題」。

薛瑞元指出，建立、加強兒童醫療網之後，未來也會聯繫社政單位成立兒童專責單位「兒童司」，這些基礎工作一定要做。（編輯：管中維）1110917