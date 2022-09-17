藍智庫：提升山野教育經費 減少山難搜救成本

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（中央社記者劉冠廷台北17日電）國民黨智庫今天表示，民眾應具備登山專業知識與技能，才能減少登山意外的發生；建議體育署除了在學校體育項下的探索體育及山野教育增加經費之外，更應在全民運動項下增加全民山野教育經費。

國民黨智庫、國家政策研究基金會今天發出新聞稿表示，行政院於民國108年10月宣布推動山林開放政策，登山運動則是110年國人喜從事運動的前5名，但近年來山域事故頻傳。

基金會教文體育組召集人陳學聖表示，山域事故增加意謂著救援成本的增加，以內政部空勤總隊救援為例，110年支援山難搜救為190架次，較109年增37架次，更是108年58架次的3倍，也讓救災成本暴增。

陳學聖指出，若以目前支援山難案件的海豚直升機每小時出勤成本約為新台幣17萬1149元，黑鷹直升機約20萬7264元換算；110年的山域搜救成本，再加上航空器、人事費用、相關業務費合計總搜救成本為7301萬548萬元，約108年總搜救成本2228萬8936元的3.3倍。

陳學聖也說，行政院在開放山林的同時，也將登山教育列為政策目標，教育部著手辦理校園山野教育行動方案。107年迄今配合戶外探索計畫，編列「辦理探索體育及山野教育經費」，經費雖在107年、108年大幅增加至4000萬元，然而在行政院宣布山林開政策的翌年開始，經費不增反而縮編近5成。

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陳學聖表示，若以110年全國有3874所高中、國中小學校，教育部補助230所學校推動山野教育推廣換算，該年度辦理山野教育的學校僅有5.9%，另查，107年度至109年度補助辦理學校皆未及200所，顯然山野教育推廣計畫仍有改善的空間。

陳學聖認為，為了節約國家山難搜救成本，應增加山野教育的經費，建議教育部體育署除了在學校體育項下的探索體育及山野教育增加經費之外，更應在全民運動項下增加全民山野教育經費，整合目前教育部、國家公園、林務局等山野教育或登山教育的平台，提供相對應資訊，提供民眾符合自身需求的山野教育。（編輯：郭無患）1110917