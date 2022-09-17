更多編輯台推薦新聞：
2020年至今尚無颱風登陸 將成有紀錄以來首次
生活

2020年至今尚無颱風登陸 將成有紀錄以來首次

影片／比賽中完成4周半跳 美國青少年花滑選手馬里寧寫歷史
運動

影片／比賽中完成4周半跳 美國青少年花滑選手馬里寧寫歷史

iPhone 14系列開箱圖輯》專家實測：Pro動態島互動操作神奇
科技

iPhone 14系列開箱圖輯》專家實測：Pro動態島互動操作神奇

費德瑞征戰歲月落幕 暴躁小子蛻變優雅球王
運動

費德瑞征戰歲月落幕 暴躁小子蛻變優雅球王

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

藍智庫：提升山野教育經費 減少山難搜救成本

2022/9/17 12:01
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北17日電）國民黨智庫今天表示，民眾應具備登山專業知識與技能，才能減少登山意外的發生；建議體育署除了在學校體育項下的探索體育及山野教育增加經費之外，更應在全民運動項下增加全民山野教育經費。

國民黨智庫、國家政策研究基金會今天發出新聞稿表示，行政院於民國108年10月宣布推動山林開放政策，登山運動則是110年國人喜從事運動的前5名，但近年來山域事故頻傳。

基金會教文體育組召集人陳學聖表示，山域事故增加意謂著救援成本的增加，以內政部空勤總隊救援為例，110年支援山難搜救為190架次，較109年增37架次，更是108年58架次的3倍，也讓救災成本暴增。

陳學聖指出，若以目前支援山難案件的海豚直升機每小時出勤成本約為新台幣17萬1149元，黑鷹直升機約20萬7264元換算；110年的山域搜救成本，再加上航空器、人事費用、相關業務費合計總搜救成本為7301萬548萬元，約108年總搜救成本2228萬8936元的3.3倍。

陳學聖也說，行政院在開放山林的同時，也將登山教育列為政策目標，教育部著手辦理校園山野教育行動方案。107年迄今配合戶外探索計畫，編列「辦理探索體育及山野教育經費」，經費雖在107年、108年大幅增加至4000萬元，然而在行政院宣布山林開政策的翌年開始，經費不增反而縮編近5成。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

陳學聖表示，若以110年全國有3874所高中、國中小學校，教育部補助230所學校推動山野教育推廣換算，該年度辦理山野教育的學校僅有5.9%，另查，107年度至109年度補助辦理學校皆未及200所，顯然山野教育推廣計畫仍有改善的空間。

陳學聖認為，為了節約國家山難搜救成本，應增加山野教育的經費，建議教育部體育署除了在學校體育項下的探索體育及山野教育增加經費之外，更應在全民運動項下增加全民山野教育經費，整合目前教育部、國家公園、林務局等山野教育或登山教育的平台，提供相對應資訊，提供民眾符合自身需求的山野教育。（編輯：郭無患）1110917

陳學聖
藍質疑故宮南院放焰火違法 慶籌會：園區外施放
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族