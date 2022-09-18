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台東強震 花蓮水泥廠工人遭壓重傷不治
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台東強震 台灣高鐵恢復正常營運

2022/9/18 18:14
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（中央社記者余曉涵台北18日電）受到台東規模6.8地震影響，台灣高鐵為確保營運及旅客安全，部分行經受影響區間列車一度暫停，直到今天下午5時44分全線恢復正常營運。

台東自昨晚9時許接連地震，今天下午2時44分又一起規模6.8淺層地震，全台有感。

台灣高鐵表示，受到下午台東規模6.8地震影響，苗栗至左營區間部分路段，啟動1至2級地震告警，為確保營運及旅客安全，部分行經受影響區間列車一度暫停。

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台灣高鐵指出，地震發生第一時間成立緊急應變中心（EOC）進行地震應變，並派員確認各項固定及土木設施、結構安全都不受影響後，各列車自低速逐步提速恢復運行，於下午5時44分全線恢復正常營運。

台灣高鐵表示，受地震事件影響，導致部分車次列車有所延誤，造成旅客行程延誤，敬請見諒，高鐵已於各車站增派人力，協助引導，並提供麵包及飲用水，以加強服務旅客。（編輯：張雅淨）1110918

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