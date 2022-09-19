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星宇航空招募培訓機師 12/11前開放履歷投遞

2022/9/19 10:35
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（中央社記者余曉涵台北19日電）星宇航空今年度培訓機師即日起到12月11日前開放履歷投遞，只要具大專以上學歷並擁有合格英文檢定證明，都可參加培訓計畫。

星宇航空今天發布新聞稿表示，因應機隊擴張及新機導入規劃，持續投入機師的人才培育，2022年度培訓飛航員招募自即日起至12月11日開放履歷投遞，凡中華民國國籍，具大專以上學歷 （應屆畢業生或役男亦可），並擁有合格英文檢定證明，都可報名。

星宇航空說，將於今年底進行第4梯培訓飛航員甄試作業，甄試項目分為「筆試」、「初階面試」、「團體面試」、「飛行員潛質測試」、「甲類航空體檢」及「個人專業面試」等6階段。

星宇航空說，這批錄取學員預計於明年第3季赴澳洲受訓，接受為期約1年的訓練，受訓期間學雜、食宿及保險等費用皆由公司負擔。

星宇航空表示，自2018年起招募培訓飛航員，截至目前已累計招募3個梯次，首梯參與培訓的飛航員皆已全數通過航路考驗，正式授階成為副機長執飛。第2梯培訓飛航員也即將完訓。

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而於去年11月前往澳洲受訓第3梯成員，將於年底完訓返台，此梯次共14人，平均年齡為27歲，是星宇目前最年輕、同時也是最快結訓的一梯，在返台接受進階的各項訓練後，可望在明年底上線執飛。

星宇航空表示，今年為星宇航空機隊成長最快速的一年，第3架A330neo廣體客機於上個月底正式抵台，首架A350廣體客機將於10月完成交機，預計至今年底，機隊規模將達13架A321neo、４架A330neo及2架A350新機。（編輯：卞金峰）1110919

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